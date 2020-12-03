靈鷲山水陸法會9日啟建　用懺悔心祈福抗疫

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水陸法會今年已經來到第27年，由於新冠肺炎（COVID-19）而延期舉辦，常存法師致詞時表示，新冠疫情肆虐全球，人類面臨前所未有的考驗，從地球暖化、極端氣候、水災、風災、乾旱、地震、海嘯、蝗蟲大舉入侵等。面對災難，讓我們一起懺悔，用實際行動，找回地球生態的平靜，讓大自然恢復生機，把過去所造的諸惡業，透過水陸法會誠心地懺悔。同時也為世人祈福，祈願新冠疫情早日遠離。
今年以「懺」字做為主題字，常存法師表示，是一個可以懺悔過去、現在和未來的地方，不管是有心、或無心的過失，都要誠心懺悔，從懺悔自己的內心做起，多祈福、多祈願，透過慈悲心、憐憫心、愛心化解對立，用正念、善業做生命和平的事，增進心靈面對恐慌、焦慮與衝擊來臨的免疫力。
為了落實秋冬防疫專案，配合量體溫、戴口罩、勤洗手。另外在海外因疫情而無法回台參與法會的朋友們，靈鷲山首次採用線上直播，並為全球新冠病毒罹難者，巴西、澳洲、加拿大、美國加州等全球森林大火燒死的生靈動物，掌管新冠狀病毒的瘟疫大神，設立三大公益牌位。
現場來賓桃園市副市長李憲明、民政局長陳靜航、靈鷲山佛教教團當家釋常存法師、桃園西區講堂執事釋妙慧法師，市議員蘇家明辦公室主任牛阡源、市議員段樹文，樺龍建設有限公司總經理林建龍、台灣水泥股份有限公司總經理簡寶鋐、靈鷲山護法會副總會長鄭呂碧雪、靈鷲山住持辦公室主任涂彬海等貴賓，一起排出「懺」的主題字。
主持人李健光特別說明了「懺」字的英文REPENT，巧妙包含了「恢復」Retrieve、「地球」Earth、「和平」Peace、「生態」Ecology、「自然」Nature及「一起行動」Together6個英文字，正代表懺悔與祈願。也呼應水陸法會「普濟十方眾，施樂拔諸苦，齋戒入經藏，滌心大懺悔」的真諦。
李憲明致詞時表示，宗教是安定人心的一股力量，靈鷲山水陸法會多年來已成為地方的精神糧食，參加水陸法會更是每年的一種習慣，希望藉著水陸法會慈悲的磁場能量，祈求影響全世界的疫情早日結束，桃園遠離災難，民眾富足安康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。