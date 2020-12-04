僅6成勞工能吃尾牙　6成資方拒辦原因：降低疫情感染風險

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1111人力銀行發言人黃若薇說明，尾牙是華人企業特有的年節盛宴，不僅是犒賞員工的餐會，也是展現企業形象的重要場合，調查顯示，上班族今年期待尾牙指數高達6.65分，滿分為10分，且有將近25%的期待度高達10分，顯見歷經疫情，上班族實在悶壞了，在國內防疫有成，受訪者普遍盼望企業能恢復尾牙宴來好好慰勞員工。
連鎖宴會品牌晶宴會館總經理彭文傑表示，因疫情未解，導致多數公司行號觀望，尾牙進單較慢，歲末年終聚餐旺季到來，因應尾牙客保有訂席場地及桌數彈性，因此推出春酒尾牙第二桌半價優惠吸客，搶攻商機。
歷年常見大公司在尾牙場合上，大方贈送股票給員工來激勵士氣，或是大手筆舉辦抽獎犒賞同仁，從本次調查可以看出，除了現金之外，3C產品、有價珠寶、股票、提貨券或住宿券、機票與汽機車和家電也都是上班族心目中最想要的尾牙大禮。
但黃若薇指出，尾牙潛規則也讓不少上班族氣得牙癢癢，根據調查，上班族遇過無法接受的尾牙潛規則有指定員工表演無法輕鬆吃喝、尾牙辦在休假日強制員工參加、中獎被強迫捐出來或重新抽獎、中獎後要請客吃飯及尾牙辦在上班日還強制員工請特休或扣薪等狀況。
國發會指出，隨著出口暢旺、國內景氣穩健回升，預期10月景氣對策燈號將連續第3個月亮出綠燈，反映國內經濟逐漸趨穩，今年雖然有6成企業依然照常舉辦尾牙，但規模及預算可能不若往年。