德國人權報告抨擊中國　新疆和香港人權狀況惡化

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德國政府指出，新疆和西藏的人權狀況尤其糟糕，由於迫害、監視和大規模拘禁導致新疆人權持續惡化，並出現奴工和強制性的生育控制。這些措施目的是將維吾爾少數民族「漢化」，北京中央政府對任何自治和獨立的追求毫不手軟。
香港人權在過去2年也有惡化趨勢，報告指出，港區國安法方便中國安全機關打擊香港的公民社會、反對派人士和獨立媒體，導致確保香港高度自治的「一國兩制」原則被架空。
在司法部分，德國認為，中國今年雖然通過民法典，但司法機關仍受控於黨，沒有確保法治國家的基本原則。中國並爭取成為聯合國人權理事會的成員，在國際上宣傳發展權，例如脫離貧窮以及國家安全高於個人權利的論述。
德國國會議員對政府直言批評中國的人權問題表示歡迎。人權委員會主席顏森（Gyde Jensen）表示，這份最新的人權報告顯示，德國政府終於意識到中國人權問題的嚴重性，但她批評政府缺乏實際作為，與中國實際互動時不管人權問題。
執政的基民黨（CDU）人權政策發言人布蘭德（Michael Brand）則指出，中國獨裁政權危及國際秩序安定，他呼籲歐盟與美國總統當選人拜登攜手對抗中國的獨裁。
德國商務日報（Handelsblatt）分析說，德國政府怕惹惱中國領導人，擔心被中國市場拒於門外，一向小心處理中國的人權問題。如今一改過去的低調，尖銳批評中國，可說相當不尋常。
中國人權問題惡化，已逐漸對德國企業造成負擔，福斯汽車（Volkswagen）最近就因為在新疆設廠而備受批評。（編輯：林憬屏）1091203