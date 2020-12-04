面試順利「準備見老闆」！她苦等0消息 一看怪變化怕了
面試順利「準備見老闆」！她苦等0消息 一看怪變化怕了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 00:16:53
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有女網友指出，自己近期到一間公司面試，過程都相當愉快，但面試官表示需要與老闆面試，表明事後會再打電話通知時間，然而原PO卻苦等不到消息，之後更在人力銀行上發現可疑變動，讓她苦惱直呼「這樣是不是沒意願錄取我」。
原PO於《Dcard》上發文，表示2日早上10點左右到一間公司面試，過程中還算順利、愉快，但面試官告知她「需要二面，跟老闆面」，對方也說明事後會打電話通知，還詢問原PO「這2天要二面方便面嗎？」但她指出，事後還是沒有收到電話通知，這讓她著急直呼「這樣是不是沒有要叫我二面的意思啊⋯⋯？還是我太急要再等看看...職位是行政助理，規模也小小的」。原PO最後還透露，在人力銀行上發現職缺有更新的狀況，讓她焦慮提問「這樣是不是沒意願錄取我」。
問題一曝光後，就引來不少過來人留言，「持續去其他間公司面試吧，不要只有面試一間而已，也能順便去看看其他公司如何」、「這樣可能二面什麼的只是場面話了」、「再等等吧！等一個多禮拜都是很正常的，更新職缺表示公司想多面試幾個，再來決定錄取誰」、「老闆也不見得兩天就能排出時間的，我還遇過要等一個月的」。其中就有內行人解析，指出有可能是「主管時間不好喬」、「內部流程慢」、「更新只是人力銀行系統提醒職務要更新，不一定是主動更新」這3種原因，建議原PO「可以等個幾天，但我建議還是繼續求職喔～」（編輯：陳雅雲）