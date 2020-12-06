台灣最美純白鳥居在這！揭國境之南爆紅景點

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屏東牡丹鄉高士部落為排灣族的古老部落，也是日據時期牡丹地區的政教中心，舉凡日本公學校、防空洞和神社等建築都曾坐落於此部落。隨著時間流逝，許多建築只剩下遺址。所幸經維護整修，高士小神社仍佇立於山丘上，歡迎人們前來欣賞歷史的痕跡。也因為地勢高光害少，吸引不少攝影愛好者前來一睹銀河之美。
地址｜屏東縣牡丹鄉高士佛29號
電話｜08-881-0325
鈕扣倉庫
這個爆紅的神祕舊倉庫位於恆春鎮，就在恆春夜市旁邊十分好找。廢棄廠房經巧思整修，搖身一變成為半露天的園區。鈕扣倉庫最大的特色就是隨處可見懷舊復古的歷史痕跡，此外，也參雜異國元素，營造出十分舒適輕鬆地氛圍。周末夜晚也有音樂表演，非常適合三五好友來此小酌談天。
地址｜屏東縣恆春鎮恆西路12號
電話｜08-888-3578
粮田集市
粮田集市集結了許多人的夢想，將一塊休耕中的田地打造成夢幻的營區餐廳。營區內有綠油油的草地、帳篷區、野餐區等，也有許多當地市集。夜幕低垂時，營區中間也會點燃營火迎接遊客，氣氛十分悠閒，很適合放空，品酒大啖美食，盡情完美的周末夜晚。
地址｜屏東縣潮州鎮337號
電話｜0930-340-304
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