台灣最美純白鳥居在這！揭國境之南爆紅景點

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台灣最美純白鳥居在這！揭國境之南爆紅景點

記者蕭子瑜/綜合報導

calendar_today2020-12-06 08:00:00

▲小神社 (圖／@suimin_n (左) 和 @lissa_5566 (右)提供/Instagram)
▲小神社 (圖／@suimin_n (左) 和 @lissa_5566 (右)提供/Instagram)
根據The China Post報導，12月份一到，東北季風發威冷風颼颼，凍得人們不禁懷念起暖和的日子。如果你想度過一個溫暖的周末，那麼「國境之南」便是你的首選！除了墾丁外，其實屏東也有許多低調的秘境，絕對值得來訪。
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高士小神社 
▲小神社（圖／@ling__jh提供/Instagram)
▲小神社（圖／@ling__jh提供/Instagram)
屏東牡丹鄉高士部落為排灣族的古老部落，也是日據時期牡丹地區的政教中心，舉凡日本公學校、防空洞和神社等建築都曾坐落於此部落。隨著時間流逝，許多建築只剩下遺址。所幸經維護整修，高士小神社仍佇立於山丘上，歡迎人們前來欣賞歷史的痕跡。也因為地勢高光害少，吸引不少攝影愛好者前來一睹銀河之美。

▲小神社
▲小神社 (圖／@7550hi_william提供/Instagram)
地址｜屏東縣牡丹鄉高士佛29號

電話｜08-881-0325

鈕扣倉庫 

▲鈕扣倉庫
▲鈕扣倉庫 (圖／@mina.itsme (左) 和@chenddn (右）提供/Instagram)
這個爆紅的神祕舊倉庫位於恆春鎮，就在恆春夜市旁邊十分好找。廢棄廠房經巧思整修，搖身一變成為半露天的園區。鈕扣倉庫最大的特色就是隨處可見懷舊復古的歷史痕跡，此外，也參雜異國元素，營造出十分舒適輕鬆地氛圍。周末夜晚也有音樂表演，非常適合三五好友來此小酌談天。

▲鈕扣倉庫
▲鈕扣倉庫 (圖／@y___u021 (左) 和@j_lee1124 (右)提供/Instagram)
地址｜屏東縣恆春鎮恆西路12號

電話｜08-888-3578

粮田集市 

▲粮田集市
▲粮田集市 （圖／@fei.326 (左) 和 @deng.lun (右)提供/Instagram)
粮田集市集結了許多人的夢想，將一塊休耕中的田地打造成夢幻的營區餐廳。營區內有綠油油的草地、帳篷區、野餐區等，也有許多當地市集。夜幕低垂時，營區中間也會點燃營火迎接遊客，氣氛十分悠閒，很適合放空，品酒大啖美食，盡情完美的周末夜晚。

▲粮田集市
▲粮田集市 (圖／ @delia_51提供/Instagram)
地址｜屏東縣潮州鎮337號  

電話｜0930-340-304

 
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