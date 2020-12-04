中方假圖酸澳洲多國看傻！加拿大外長：低於外交行為標準
中方假圖酸澳洲多國看傻！加拿大外長：低於外交行為標準
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-04 08:33:31｜update2020-12-04 08:36:18
中國外交部發言人趙立堅，近日推特上貼出一張由中國「戰狼畫手」烏合麒麟製作的圖，內容描繪一名澳洲士兵手持刀架在牧羊童脖子上，用以諷刺澳洲軍方日前發表有關駐阿富汗軍隊在當地方犯下的戰爭罪。此舉引發澳洲總理莫里森（ Scott Morrison ）不滿，憤而要求中方道歉刪文未果，還換來對方另一頓攻擊，指責澳洲也散布有關「新疆再教育營」的假消息。加拿大外交部長商鵬飛（ Francois-Philippe Champagne ）對此表達震驚，認為中方此舉低於適當外交行為的標準。
綜合外媒報導，商鵬飛透過發言人柯里（ Syrine Khoury ）表示，加拿大對中國發布假圖片一事感到震驚，直指這種「煽動性、虛假的訊息低於適當外交行為的標準」。在這之前，包含包括紐西蘭總理、美國駐澳洲大使等人在內，皆已對假圖事件發表譴責，但中方至今仍未有道歉的打算。
報導並指出，除了澳洲，中國與加拿大近年也因外交、貿易等爭端，關係呈惡化發展，特別加拿大在 2018 年依美國發出的逮捕令逮捕華為財務長孟晚舟後，北京不久即以涉嫌為境外刺探國家秘密和情報罪名，將加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）提起公訴。雙方都不願在放人的事上有所讓步，加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau ）數次表示，不允許因政治壓力或加拿大公民遭到任意逮捕而影響加國的司法系統運作；中國駐加國大使叢培武也數度槓上加國政府，除了表達中國政府維護中國公民和企業「正當合法權益」的決心堅定不移外，也致電慰問孟晚舟「公道自在人心」，要她堅定必勝信念，直到重獲自由。