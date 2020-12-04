2個月狂丟30份履歷！女震驚「沒半個通知」 內行曝原因
2個月狂丟30份履歷！女震驚「沒半個通知」 內行曝原因
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 08:55:55
大學畢業後之後成為社會新鮮人的第一課題就是「找工作」，有著豐富的履歷，才有機會被企業看見，進而獲得公司面試的機會。近日，就有網友分享「自己找工作找了快兩個月，投了30份履歷都沒有公司回應」貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「當初算是剛開始找工作快兩個月，投30份履歷都沒有公司回應，因為之前沒有找過工作，覺得今年工作受疫情影響怎麼這麼難找，但隨著身邊的朋友漸漸都找到工作，開始變成是不是我因為是爛人....沒有人要嗚嗚」。貼文一出，網友紛紛回應「30封算投滿少的，你投100封之後再說吧」、「以台灣現況來說，30封算太客氣，這我之前求職一天的量」、「若沒有頂天學歷或者高人一等的經驗，30封算少了」、「2個月投30也太少，妳都投高階工作嗎，這是前四大學校的投法」、「不是頂大30封沒回應正常」。
綜合網友意見，多數人認為在個人能力並不是最頂尖傑出時，初次求職履歷只投30份算客氣，不少過來人也分享經驗「我當初丟大型高科技外商，丟了超過200份，等7個多月，才收到3個面試，後來發現我應徵上的職位有超過150個人投」、「我已經4個月了，投了快100封，要讓子彈飛一會兒」、「你不會知道你投的公司有多少人應徵，要多投多嘗試，當初求職投了100封左右，給你參考」。而面對網友建議，原PO也出面表示「如果大家也有發生類似的問題，也可以檢視一下自己的履歷是不是要調整、面試技巧是不是要找人幫忙，最後我多投履歷後有順利找到工作，謝謝大家給我的鼓勵」。（編輯：張嘉哲）