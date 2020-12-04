台灣防疫再受國際肯定！蔡英文入選2020年「彭博50人」
台灣防疫再受國際肯定！蔡英文入選2020年「彭博50人」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-04 09:10:30
台灣總統蔡英文在今年初以破紀錄的 817 萬票成功連任，當時正值新冠肺炎疫情從中國武漢爆發，蔡政府及時應對、防疫措施得當，也讓台灣的防疫表現於國際社會一再受到肯定。在美國《彭博商業周刊》日前公佈的 2020 年「彭博 50 人」（ Bloomberg 50 ）名單中，蔡英文就再度因領導台灣全民抗疫而上榜。
《彭博商業周刊》指出，身為台灣首位女性總統，蔡英文政府即使是在今年選舉前夕，仍忙於應對新冠肺炎，及時實施了包含關閉邊境、旅行限制、接觸者追蹤和隔離等措施，由於防疫得當，台灣已超過 200 天沒有出現新冠肺炎的本土病例。報導還說，台灣有 2300 多萬人口，目前僅有 600 多起新冠確診個案，其中 7 人死亡，由於當初對抗 SARS 的慘痛經歷，加上積極推行戴口罩等防疫措施，令台灣的確診數一直保持在較低水平。台灣亦將成為今年少數幾個仍能保持增長的經濟體之一，台灣的官員 8 月時曾預測，台灣的國內生產總值將增長 1.56％ 。
雖然防疫有成，但近 2 週台灣又出現數十起境外移入個案，在國際疫情持續嚴峻的大環境下，報導提醒蔡英文政府仍須對疫情保持警惕，為秋冬做好準備。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。