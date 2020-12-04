名家論壇》黃創夏／「萊豬」將是綠藍全輸的戰場

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拜託，領人民血汗錢高薪之政客無能興利除弊，只會小打小鬧，在國會殿堂裡玩家家酒，這些自嗨的作秀，只會讓中間選民感到更噁心，這些綠藍利用「萊豬」吵吵鬧鬧好幾個月，只是在內耗，讓選民心寒，哪裡會是人民百姓真正會關心的話題！
從政府宣布要開放美豬進口以來，歷次民調都顯示，超越藍綠基本盤，絕對過半的台灣人民對萊豬有所疑慮，但也一直有超過半數的台灣人民認知這是在國際局勢和美國壓力之下，無可奈何地處境。
大家都「有所疑慮」，就不需要國民黨的立委天天演一些幼稚園等級的戲碼來提醒，這也就是明明有六成以上選民對萊豬疑慮，但國民黨政黨形象和支持度完全沒撿到便宜的原因，因為國民黨說來說去都是婦孺皆知的常識，也是無可奈何的情緒，國民黨既然無力解決，也沒有應對方案、甚至連一些超過幼稚園常識的訴求都提不出來，聽多了國民黨的廢話連篇，只會更煩，哪裡會因此支持國民黨！
國民黨不動腦已經夠慘了，為了搶聲量，整個黨還越來越「韓流化」，雖然可以讓「韓粉」回歸，也預告了整個國民黨越來越自我窄化，正走向和新黨與民眾黨在爭奪誰是「永遠無望執政的第一大小黨」！
然而，民進黨千萬不要太高興，國民黨慘，民進黨則是讓人覺得丟臉和嫌惡！
雖然國民黨荒腔走板，真正面臨嚴峻挑戰的政黨卻絕對是民進黨和蘇貞昌內閣，看到整個萊豬的處理過程，政府完全沒有誠意去解決人民「無可奈何」的不得已情緒，管理程序也無法讓大多數人民建立信心，還高高在上對地方政府用梗圖攻擊，國會上以打嘴鼓為樂。
看到蘇貞昌的嘴臉，在此可以預告：2022的縣市長大選，民進黨更會極度艱辛！
蘇貞昌內閣和民進黨黨公職需先認清一件事情，「支持蔡英文並不等於就是支持蘇內閣和民進黨」！
蔡英文拿到史無前例的「817萬」票，其中遙遙領先國民黨高達「336萬」票，請蘇內閣和民進黨切勿自作多情，以為可以完全沾蔡英文的光！
其次，從2018年底至今吹了兩年的「國際政治年」結構大致確定，「反共抗中」依然會是全球民主國家的主流，台灣也依然會有三十年以來最難得的被國際關注、半導體產業在供應鏈重組當中舉足輕重、「美、日、印、澳」結合台灣成為「抗中陣線」的態勢也將更穩固，都是台灣的優勢發展趨勢。
既然如此，蘇貞昌和民進黨就必須要誠實面對「亡國感」和「打國民黨」已不是萬靈丹了，更何況，外交、軍事和國家安全是蔡英文的總統職權，蔡英文穩健的領航也依然受到絕大多數國人的信賴與肯定，台灣不會亡國只會更欣欣向榮，哪裡還需要「鼓吹亡國感」和「打擊國民黨親中」！
不會亡國更要興邦，此時此刻才是掌握所有行政資源的蘇貞昌內閣最大的責任，內政才是台灣人民將會最關切的主題，要是看到整個蘇貞昌內閣還活在以選舉操作模式為主軸，以攻擊在野黨為樂趣，人民將不會覺得這是一個負責任的內閣，只會讓最近民調當中，滿意和厭惡度即將「死亡交叉」的蘇貞昌被更嫌惡，民進黨在2022的選舉會被拖累而在劫難逃！
蘇貞昌需體認：國民黨仍在「安寧病房」與「加護病房」之間游走，死豬不怕開水燙，再怎麼嘲諷和狠踩，沒甚麼光榮，頂多只是讓深綠基本盤感到爽！
然而，完全執政又獲得蔡英文總統最大授權的蘇貞昌還是只會鞏固基本盤？甚至還可能有「人生七十才開始」的野望？
如果還以為仗恃著「亡國感」所被賦予的包容而張牙舞爪以「打擊國民黨」當施政唯一目的，只會讓對台灣很有信心，更想要迎向未來的更多選民厭煩和厭惡，因此再次奉勸蘇貞昌內閣：千萬要戒慎恐懼啊！
國民黨「死豬不怕開水燙」，搞「萊豬」只是想要當浮木；但是蘇貞昌內閣該做的事情可多了，千萬不要只迷信靠著「踩在國民黨屍體上前進」會得到民心，該做好的事情仍然是「概括承受」所有的內政問題，蘇貞昌沾沾自喜於打嘴鼓的功力，小心總有一天會變成裡外不是人的「豬八戒」！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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