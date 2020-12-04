台股再戰萬四！早盤站上14060點創高 聯電、華邦電搶眼
台股再戰萬四！早盤站上14060點創高 聯電、華邦電搶眼
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-04 09:33:39｜update2020-12-04 09:34:14
美股昨（3）日漲跌互見，台北股市今（4）日再度挑戰14000點，開盤漲33.08點，加權股價指數以14010.17點開出。沒多久漲逾80點，來到14060點以上再創台股盤中新高。權值股台積電早盤漲0.4%，來到499元附近。鴻海漲超過1%，來到82.9元。而聯電、華邦電量大走揚，漲幅都有5%以上。
美股道瓊指數昨日上漲85.73點，或0.29%，收29,969.52點；標普500指數下跌2.29點，或0.06%，收3,666.72點；那斯達克指數上漲27.82點，或0.23%，收12,377.18點；費城半導體指數下跌0.20點，或0.01%，收2,716.15點。台北股市昨日收盤跌12.05點，跌0.08%，收在13977點，今日開盤漲33.08點，加權股價指數以14010.17點開出，不久後漲逾80點，來到14060點以上再創台股盤中新高。權值股台積電早盤漲0.4%，來到499元附近。鴻海漲超過1%，來到82.9元。大立光也漲0.4%，來到3420元。
不過盤面焦點仍屬聯電，聯電再度攻高，早盤漲2.4元，漲幅5.5%以上，來到45.75元。華邦電也漲1.2元，漲幅5%，來到22.75元。群創、友達也量大漲4%左右。另外，彩晶、合晶、旺宏、矽統也不遑多讓。