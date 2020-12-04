名家論壇》林瑋豐／柯市長，提高弱勢參與門檻不能去標籤

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然而到了2020年柯文哲身陷明倫社宅4萬元租金風暴時，12月2日接受廣播媒體專訪，反過來批評以前的社會住宅，「蓋很差、很簡陋，給那個很低收入的」，所以後來就變貧民窟，「常常造成旁邊房價掉」。
確實，柯文哲「誠實」地轉述了過去政府蓋社會住宅時，週邊居民常有的反彈聲浪，那些帶有歧視的字眼「貧民窟」、「窮人」。然而做為首善之都、一市之長、社宅政策的執行者，柯文哲做的並不是導正、協助、化解對立，反而是延用那些天龍人的歧視心態與觀念，複製他們的言語；錯的明明是「把社宅居民視為窮人與貧民窟」的心態，而不是「社宅缺少富人」的現象。
坦白說，柯文哲所提出的「混居」說，基本概念確實是要減少標籤化、以及不同社經地位者的社會隔離，但是柯文哲的心態卻是「既然居民排斥窮人，那窮人就給我少一點」，甚至根據立委王婉諭的計算，明倫社宅的定價基準並無法達到「經濟弱勢者與中產階級混居」的目標，因為那月租4萬的房型並不是什麼一般家庭能負擔起的。
今日柯文哲在各種政策層面，總是一再打臉昨日柯文哲，5年前言之鑿鑿、自豪週邊「房價不降反升」，5年後竟然翻臉批評以前的社宅「蓋很差」、「造成旁邊房價掉」，不為別的，只為了護航4萬租金，自圓其說。
不只是社會住宅對週邊房價的影響究竟如何，柯文哲對於社會住宅的租金標準，也是前後兩任之間有著嚴重落差。2017年柯市府自己把部分捷運聯開宅戶數，灌水到社會住宅數字中，卻因租金高而造成空屋問題，當時柯文哲自己就曾經說了，「一個月租金要新台幣3萬2,000元，乾脆分期繳房貸」，他要訂出標準，「月租2萬以上的公宅就要賣掉」。那麼到了2020年，為什麼還把明倫社宅44坪月租從2萬多元漲到4萬元？這一切究竟標準是什麼？
當然，不幸的是，柯文哲並沒打算好好面對這些連串的質疑，直接複製收割韓國瑜的「黑韓產業鏈」一詞，來營造自己受害者模樣。他更用「我就繼續超蓋」這種阿Q精神勝利法來自我安慰，但柯文哲自己幾天前才坦言，2014年提的「8年5萬戶」是吹牛，事實上不僅沒有超蓋，還很現實地蓋的比自己吹的慢，這不是超蓋，這是柯文哲滿口「臭蓋」。
當初曾經夸言「看見貧窮、翻轉貧窮」，如今變成「不希望整棟都住窮人」、「不希望社宅變成抽樂透」的柯文哲，背後恐怕只是想要兩面討好，又想打著居住正義大旗的進步青年選票、又想迎合既得利益者的投機心態罷了。
●作者：林瑋豐／獨立媒體人
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