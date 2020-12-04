新冠疫苗將從3月開始施打？陳時中：是跟據國際市場分析

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另外，國民黨籍立委陳以信昨日於臉書上說，衛福部在11月18日時公布,返國國人或來台轉機旅客須附3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告，且檢驗方法需採用分子生物學核酸檢測，附件中也明確列出許多檢驗方法；不過，後來11月25日所發布的英文新聞稿中卻說，只允許一種檢測方法（RT-PCR），外交部領事事務局的英文新聞稿也跟著這樣寫，造成部分國人由於檢測方法不被認可而無法回國。
對於此事，指揮中心昨日晚間發布新聞稿說，本次事件是因少部分外籍航空公司誤解該專案的核酸檢驗報告日期、檢驗方式與檢驗結果等項目所致；交通部民用航空局已與該外籍航空公司聯繫，該公司表達可能是新制實施第1、2個航班，部分人員對作業細節仍不熟悉，該航空公司總公司已重新布達相關單位，避免類似情形再次發生。
陳時中今再表示，會再了解相關個案，根據陳以信所描述的情況，應是航空公司對衛福部所發布的新聞稿有所誤解，可能對其中的專業術語理解有誤，有點擴大解釋某些點；對此，衛福部會再檢討新聞稿，再把相關規定寫得更清楚。
另一方面，媒體報導稱，日方希望於明年3月11日之前開放福島5縣市食品進口。陳時中表示，完全沒有這回事，日方在經貿談判時都會表達對此事的立場，但沒有表達出強烈迫切的需求。
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