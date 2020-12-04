國中女教師造謠貓頭鷹是阿飄　小墾丁渡假村以告止謗

有一名自稱是家中開宮廟、具國中女教師身份者，2日於臉書粉絲團「靠北住宿2.0」匿名爆料，指在知名親子共學飯店「小墾丁渡假村」住宿時，有大量「夜間敲門聲」與「黑影一直在窗外晃來晃去」，呼籲「有體質的人就別去了」，3日遭業者向屏東地檢署提告造謠者涉及加重毀謗罪及違反社會秩序維護法，已緊急撤下貼文。

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小墾丁渡假村總經理張福生痛批，匿名惡質爆料不可取，如果是服務不周，業者必定深自檢討，如果是硬體不到位，公司也已展開再投資計畫，但不能匿名爆料靈異之說。

▲小墾丁渡假村指出，夜行性的貓頭鷹(領角鴞)晝伏夜出，同時，領角鴞食性是昆蟲、蛾類、鼠類、鳥類與蛇類等，只有幸運的人，才能在夜間目睹其捕捉昆蟲的身影。(圖／鄭建裕提供）

小墾丁渡假村自30年前設立，近年打著「臺灣唯一星野村暨生態村」旗號，透過暗空保護與推廣流星雨觀賞體驗，加上不用除草劑，許多貓頭鷹與夜行性動物，已安心成為村內居民，村內貓頭鷹更已生兒育女。



▲小墾丁渡假村推動暗空計畫，讓夜行性動物有個棲身之所，意外引來被譽為幸運幸福之神的保育類貓頭鷹(領角鴞)在村內生兒育女。（圖／記者陳美嘉攝） 屏東縣天文協會理事黃耀寬強調，自己在小墾丁渡假村利用晚間，執行至少超過47趟次全夜的星空品質監測，在夜間踏遍全村40公頃許多地方，未曾遇過國中女導師惡質爆料的阿飄，但數次目睹領角鴞獵捕鼠類的精彩畫面。

黃耀寬說，一隻領角鴞需要至少3至5公頃的曠野才能餵飽，小墾丁目前已有3隻在蛋黃區住下，但自己判斷全村應該有至少5隻領角鴞，黃耀寬笑說，在流星雨壯麗如詩的星野村，沒有仰望閃爍如瀑的銀河，在生態飯店，更誤把膽小可愛的領角鴞當阿飄，真的啼笑皆非！