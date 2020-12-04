藍營告發違反社維法 蘇貞昌：政府心意是要保護豬農
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-12-04 10:21:22
朝野持續進行萊豬大戰，行政院長蘇貞昌近日則陷信功案風波，國民黨立法黨團今（4）日上午前往中正一分局告發蘇貞昌違反社維法，對此，蘇貞昌受訪僅說，政府和業者都是一樣的心意，就是要保護養豬農，要促進肉品外銷。大家把話講清楚、澄清之後，大家一起更努力，讓台灣的肉品能大大銷出去。
蘇貞昌1日在立法院答詢時說，屏東的肉品公司、信功實業很支持政府政策，國民黨質疑「蘇貞昌抹黑信功挺萊豬」，行政院則強調蘇沒有這樣說、蘇指的是保護豬農的政策，雙方隔空駁火。不過，後續也引發了一連串事件，包括信功發出聲明澄清、以及有不明人士檢舉消防安檢、屏東縣政府發現檢舉人留的是假資料、國民黨團告蘇貞昌違法等等。蘇貞昌受訪時說，這件事情大家都很清楚看到，在立法院他所講的，也有媒體把逐字稿披露，都非常清楚，政府和業者都是一樣的心意，就是要保護養豬農，要促進肉品的外銷。同時，大家把話講清楚、澄清之後，大家一起更努力，讓台灣的肉品能大大銷出去，這是台灣人民最大的福氣，也是最大期望。媒體媒體追問有撤換閣揆的風聲，蘇貞昌則沒有回應，僅說「謝謝」就離去。