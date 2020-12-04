孟晚舟被捕2年　外媒：與美方交涉返回中國條件

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孟晚舟獲准保釋後，引渡案陷入曠日廢時的法庭攻防。這段期間，她在溫哥華的行動受到限制，中國和加拿大與美國的關係每況愈下。隨著美國總統大選結果底定，孟晚舟案似乎出現轉折。
報導引述未具名消息人士說法指出，孟晚舟委任律師近幾週和美國司法部官員商討達成緩起訴協議的可能性。依這類協議，孟晚舟將必須坦承涉及美國檢方提出的部分指控，如繼續配合，檢方可能會同意暫緩起訴，日後撤銷控訴。
部分消息人士說，孟晚舟堅信自己清白，至今不願接受上述條件。
報導寫道，雙方如達成協議，孟晚舟不僅能回到中國，也能解開導致加中關係降至冰點、美中關係惡化加劇的癥結。
孟晚舟當年被捕後，中國隨即逮捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（MichaelSpavor）。兩人今年6月被控涉間諜罪，至今仍遭中國羈押。消息人士說，孟晚舟如與美方達成協議，中方或許會讓康明凱與史佩弗返回加拿大。
美國總統川普政府將華為視為國家安全威脅，聲稱華為竊取技術且可能依北京指示從事間諜活動。華為多次否認相關指控。
孟晚舟是華為創辦人任正非長女，華為又是中國引以為傲的科技大廠，使得本案在美中為貿易與科技激烈交鋒之際深受矚目。
據報導，美方欲有條件放過孟晚舟一馬，相關交涉早在11月美國總統大選投票前好幾個月就展開，但在川普總統任期尾聲更為緊迫。消息人士說，孟晚舟與美國司法部的談判代表本週再度對話，期望在川普卸任前達成協議，華為方面也期盼即將上任的拜登政府更寬宏大量。
曾任美國司法部國安官員的勞夫曼（DavidLaufman）說，美國檢方雖然可能考量整體外交利益，但孟晚舟案罪證確鑿，拜登執政後司法部如放過這起刑事案件，將是非比尋常的事。（編輯：周永捷）1091204