加油要快！受疫苗捷報激勵 下周油價估漲1.4元
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-04 11:03:53｜update2020-12-04 11:32:33
國際關於COVID-19 (新冠肺炎)疫苗試驗效果頻傳捷報，再加上OPEC+（石油輸出國組織與盟國）決議不維持現行減產規模，將從明年1月起開始增產，但幅度不大，使國際油價周四（3日）上漲，布蘭特原油也創下3月5日以來最高收盤價。預估下周汽柴油每公升各上漲1.4及1.7元。
OPEC+決議自明年1月起開始增產，但幅度不超過每日50萬桶，讓市場鬆口氣。而《路透》報導，紐約西德州中級原油1月交割價上漲0.36美元，或0.8%，收每桶45.64美元。累算至12月3日之7D3B（7成杜拜、3成布蘭特原油參數）周均價為47.40美元，較上周46.66上漲0.74美元。新台幣兌美元匯率 28.774較上周28.814貶值0.040。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油及柴油零售價格每公升各上漲1.4及1.7元，但實際調整金額請於周日（6日）中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。