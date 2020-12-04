2021年3月開放日本核災區食品進口？陳時中：沒這件事
2021年3月開放日本核災區食品進口？陳時中：沒這件事
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-04 11:49:37
國內萊豬進口風暴尚未平息，近日傳出日本期盼台灣在明（2021）年3月能夠開放福島5縣市食品進口，衛福部長陳時中今（4）日表示，完全沒有這件事。
日本媒體《共同社》日前以「台灣解禁日本食品進口或將延至明年以後」為題報導，台灣2018年11月24日公投綁大選的「反核食」案公投過關，要求政府2年內不得違反其決議，但上個月公投期限到期，日方樂觀認為明年台灣可望解禁日本核食進口。由於台灣國內目前深陷萊豬進口爭議中，預計明年1月開放萊豬之後，3月再開放福島5縣市食品進口。日本在台協會期盼在3月11日，也就是東日本311大地震10週年前達成食品開放目標。陳時中今日上午在立法院受訪時表示，完全沒有這件事；媒體又追問，日方是否表達出強烈的迫切需求，陳時中說，日方沒有強烈迫切需求，可是日方每次在談判都會提起這件事，是經常性。
2011年311東日本芮氏規模9級大地震不只引發大海嘯，也重創福島核能電廠，導致輻射外洩。我國政府於同年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。