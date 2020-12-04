早餐店賣甚麼最好賺？老饕全指「這道」老闆最愛：賺翻了

台灣的早餐店類型，除了傳統的早餐店販售吐司、蛋餅、漢堡，還有豆漿店販賣燒餅油條、各式酥餅和甜鹹豆漿等，皆深受許多民眾喜愛，不過也有網友發現自家最近開了新的早餐店，光是一包薯條就可以賣到40元、50元，讓他不禁好奇發問「早餐店賣什麼最暴利？」，話題掀起網友熱議，更意外釣出內行解答。

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原PO在PTT分享自己剛吃完自家附近新開早餐店的經驗，他提到自己發現早餐本身和其他一般早餐店差不多，同時猜測成本可能都花在店面裝潢及商品包裝，「薯條、雞塊一吃就知道是那種冷凍大包的，然後一包沒幾條給我賣40元、50元，貴貴的，紅茶綠茶聽說成本也超低」，最後也忍不住疑惑提問「早餐店賣什麼最暴利？」。

▲早餐店賣的品項五花八門，不過早餐店之間就算是同項商品售價也有高低不同。（示意圖，與內文無關／翻攝自爆廢公社）

文章曝光後，大部份網友就指出獲利關鍵應該在「飲料」上，「都在賺飲料」、「飲料，成本低到你無法想像」、「飲料其他打平，吃的都只是食材加倍」、「飲料+1，以紅茶為例，1杯賣你20元，店家能賺17元，以前打工經驗」、「紅茶跟雞蛋」、「做吃的食材成本都不高，重點在賣不賣得出去，和人力的價值」。

另外，也有內行網友出面解釋「飲料類都是利潤最高的，其他大概只賺售價50％～70％」，他指出食材成本完全可以靠食材行的批發價得知，「當然固定買還有折扣，不過以前幫親戚顧過早餐店的經驗是飲料類都暴利，所以老闆超愛你只來點一杯奶茶、紅茶，賺翻了」。（編輯：楊智傑）