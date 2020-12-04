美議員推文「中國有5000年盜竊史」　釣出陸官媒社長痛罵

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美議員推文「中國有5000年盜竊史」　釣出陸官媒社長痛罵

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-12-04 11:58:15｜update2020-12-04 12:03:21

▲美國共和黨籍的田納西州參議員布萊克本，近日於推特上聲稱中國有 5000 年的詐騙和盜竊歷史，結果引爆各方口水戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國共和黨籍的田納西州參議員布萊克本，近日於推特上聲稱中國有 5000 年的詐騙和盜竊歷史，結果引爆各方口水戰。（圖／美聯社／達志影像）
美中關係持續緊張，近日又爆出共和黨籍的田納西州參議員布萊克本（ Marsha Blackburn ），因在推特上發文時，聲稱中國有 5000 年的詐騙和盜竊歷史，結果竟釣出中國官方媒體《中國日報》歐洲分社社長陳衛華當眾爆粗口，以不雅的英語字眼回嗆，此事引來部分外媒和政壇人士側目，紛紛截圖轉推。
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布萊克本 3 日在推特上打下，「中國有著 5000 年的欺騙和盜竊歷史，有些事情永遠不會改變。」結果此文馬上讓陳衛華跳出來，在下方反擊道：「這是我見過最種族主義和最無知的美國參議員，永遠的 XX 」。
這段推文再度引爆布萊克本不滿，繼續在推特上回嗆：「陳，您是習近平妄想稱霸世界的中國夢裡的一個傀儡。從天安門廣場到維吾爾族大屠殺，中國共產黨是屠宰人口的專家。美國不會屈服於性別歧視的共產主義者。」

▲布萊克與陳衛華在推特上互罵。（圖／翻攝自推特）
▲布萊克本與陳衛華在推特上互罵。（圖／翻攝自推特）
與現任總統川普同屬共和黨的布萊克本，相當支持現任政府的反中政策，在這之前，她才剛於推特上大讚美國國土安全部以涉及強迫勞動，而扣留新疆生產建設兵團生產之棉花與棉花製品的決定，並表態支持剛被判刑入獄的香港前眾志秘書長黃之鋒，還大辣辣的質疑：「如果中國真的沒有不當處理新冠疫情，那為什麼要對澳洲進行報復？」後者近日因呼籲國際針對新冠病毒源頭進行獨立調查，而與中國頻頻發生摩擦，並對澳洲牛肉、農產品、葡萄酒等加徵關稅、控訴反傾銷。

兩人之間的對話亦引來共和黨籍參議員盧比歐（ Marco Rubio ）關注，附上陳衛華爆粗口的截圖，推文說「來認識一下《中國日報》歐洲分社社長」。部分外媒如《香港自由新聞》( Hong Kong Free Press HKFP )也在推特上轉貼布萊克本與陳衛華的爭吵內容。

不過也有人認為，是布萊克本言詞偏激在先，如伊利諾伊州的民主黨籍印度裔眾議員拉吉( Raja Krishnamoorthi )就在推特上質疑，目前美國對亞裔的仇視和偏見是數十年來最嚴重的時候，這時刻不該再鼓吹種族主義；美國前空軍將領、哈德遜研究所的高級研究員羅伯特·斯伯丁( General Spalding )則反駁拉吉，聲稱中共想破壞美國的民主，樂於看見美國人互相攻擊，強調這與種族主義無關，而是關於 21 世紀極權主義的傳播。
▲對於布萊克一開始的言行正確與否，政壇毀譽參半。（圖／翻攝自推特）
▲對於布萊克一開始的言行正確與否，政壇毀譽參半。（圖／翻攝自推特）
 
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