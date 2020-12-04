美議員推文「中國有5000年盜竊史」　釣出陸官媒社長痛罵

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這段推文再度引爆布萊克本不滿，繼續在推特上回嗆：「陳，您是習近平妄想稱霸世界的中國夢裡的一個傀儡。從天安門廣場到維吾爾族大屠殺，中國共產黨是屠宰人口的專家。美國不會屈服於性別歧視的共產主義者。」
與現任總統川普同屬共和黨的布萊克本，相當支持現任政府的反中政策，在這之前，她才剛於推特上大讚美國國土安全部以涉及強迫勞動，而扣留新疆生產建設兵團生產之棉花與棉花製品的決定，並表態支持剛被判刑入獄的香港前眾志秘書長黃之鋒，還大辣辣的質疑：「如果中國真的沒有不當處理新冠疫情，那為什麼要對澳洲進行報復？」後者近日因呼籲國際針對新冠病毒源頭進行獨立調查，而與中國頻頻發生摩擦，並對澳洲牛肉、農產品、葡萄酒等加徵關稅、控訴反傾銷。
兩人之間的對話亦引來共和黨籍參議員盧比歐（ Marco Rubio ）關注，附上陳衛華爆粗口的截圖，推文說「來認識一下《中國日報》歐洲分社社長」。部分外媒如《香港自由新聞》( Hong Kong Free Press HKFP )也在推特上轉貼布萊克本與陳衛華的爭吵內容。
不過也有人認為，是布萊克本言詞偏激在先，如伊利諾伊州的民主黨籍印度裔眾議員拉吉( Raja Krishnamoorthi )就在推特上質疑，目前美國對亞裔的仇視和偏見是數十年來最嚴重的時候，這時刻不該再鼓吹種族主義；美國前空軍將領、哈德遜研究所的高級研究員羅伯特·斯伯丁( General Spalding )則反駁拉吉，聲稱中共想破壞美國的民主，樂於看見美國人互相攻擊，強調這與種族主義無關，而是關於 21 世紀極權主義的傳播。