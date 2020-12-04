蔡政府畏首畏尾？朱立倫爆料美方對標示萊豬其實沒意見
蔡政府畏首畏尾？朱立倫爆料美方對標示萊豬其實沒意見
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-12-04 12:07:30
多達七十家豬肉進口商在3日發表聯合聲明，宣示政府在元旦開放萊豬後，他們將自主拒絕進口。對於民進黨政府為何堅持不對民眾清楚標示含有萊克多巴胺的豬肉？國民黨前主席朱立倫今天(4)爆料，就他所知，美方其實沒有意見，是蔡政府自己「畏首畏尾」。
肉商自主宣布元月起不進口萊豬，政府是否確實扮演好為民把關的角色和責任？朱立倫今天與台北市長柯文哲同台出席公益活動，朱立倫在會前受訪時指出是蔡英文政府自己不做。朱立倫在受訪時呼應柯文哲的「源頭管理、清楚標示」原則，指出這本來就是對消費者的保障。
朱立倫說，「據我所知，美方也沒有意見，反倒是我們的政府畏首畏尾，不知道在做什麼？」、「因為自由貿易的精神，是讓消費者自己選擇，讓他們知道自己要吃什麼，這當然很正常。我們把源頭管理好，把標示標得很清楚，我們的消費者為了健康，自己不吃萊豬，我相信不管是美方、各方，都不能有意見，這本來就是消費者的選擇」。朱立倫說，蘇貞昌院長在處理萊豬進口過程中，都應該要以民眾的角度出發，不要以政治角度考量，做好民眾關心的議題比較重要。