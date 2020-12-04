監院人權委員會爭議 柯建銘澄清：絕對沒對陳菊沒拍桌
監院人權委員會爭議 柯建銘澄清：絕對沒對陳菊沒拍桌
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-04 12:09:16｜update2020-12-04 12:09:28
監察院本會期將「人權委員會職權行使法」送入立法院審議。傳出民進黨團都認為不妥，有媒體報導民進黨團總召柯建銘為此當面對監察院長陳菊拍桌。今（4）日柯建銘受訪時，不斷向記者抱怨「蘋果日報、中國時報都寫我拍桌，根本沒有這回事，我敢做敢當，有拍就是有拍，沒拍就是沒拍，去反應了還不改，真的很惡質！」
監察院在去年成立人權委員會，當時作成決議，要在半年內送監察院修正的法案到立院審查。柯建銘指出，陳菊剛到監察院不久，對人權委員會的狀況不熟悉，結果該委員會就自己寫出一個職權行使法要立法院審，「這跟立法院的決議背離，他應該退回重送。」媒體向柯建銘確認，是否如報載「對陳菊拍桌」，柯建銘語氣不滿地表示「絕對沒有，我嚴厲譴責蘋果日報、中國時報，我叫他更正，他還不更正，這絕對是假新聞！」記者追問柯建銘是怎麼跟監委溝通，柯說「我很堅定地跟他們說，人權委員是監委擔任，按照監察法就可以，立法院也是叫你這樣送，法理上就是如此。」柯建銘說「這條法，法制上就不對，你要調查民間單位，這是不可能的事情，陳菊了解問題在哪，沒有爭議。」語罷，柯再強調他絕對沒有拍桌，「所有的事情我擔，有拍桌就有拍，沒有拍就沒有，我叫他們更正還不改，真的是惡質」。