鄭文燦到高雄引發聯想 陳其邁：交流亞洲矽谷經驗
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-04 12:36:03
桃園市長鄭文燦今（4）日下午將到高雄參訪棧貳庫，高雄市長陳其邁也將陪同，高雄市長陳其邁表示，會跟鄭文燦市長就過去他發展亞洲矽谷的一些經驗，跟高雄5G AIoT園區，為下一個世代推動產業數位轉型做交流，應該會有很多火花，也會有很多彼此合作機會。
今天市政總質詢休息時間，高雄市長陳其邁被問到高雄、桃園兩個城市這麼密切交流，會不會引起一些政治聯想？高雄市長陳其邁笑說，我們跟很多的城市都有密切的交流，不要做太多政治性的聯想，而且不分黨派任何的交流都非常歡迎，過去兩個城市就有很多交流機會，也簽訂過觀光合作備忘錄，另外，鄭文燦市長也有發展亞洲矽谷的一些經驗，我們現在也在發展5G AIoT園區，這次主要就是交流。陳其邁表示，我們也做很多國際的交流，在疫情期間也充分運用我們的優勢，跟國際分享台灣成功的防疫經驗，像是捐口罩給斯洛伐克跟羅馬尼亞，我們能夠幫忙，而且能夠做更多，都願意來做，也建立一個在疫情期間城市交流的模式。而針對前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥、成員周庭，以及壹傳媒集團創辦人黎智英遭判刑、羈押，陳其邁認為，這是非常令人遺憾的一件事情，也非常擔憂他們的人權跟整個香港的民主現況，也因為跟港人座談後發現他們對於台灣政府的體制比較不清楚，就業、就學或生活上常常會面對到不同的單位，有很多的困難，所以高雄現在提供單一窗口的即時服務，那市政府能夠盡我們的能力來幫助香港人，這個是我們願意做的，「KH撐HK」高雄撐香港的民主自由。