中市大甲公車候車亭老舊不堪 市府承諾儘速新設置
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-04 14:17:38
台中大甲銅安里幼獅工業區公車站搭車民眾眾多，但候車亭長久以來為地方人士自行搭設，現已老舊不堪使用，今(4)日台中市議員施志昌邀集中市府公共運輸及捷運工程處、大甲區公所與銅安里長林玉生會勘，希望公捷處能於此處設置候車亭，公捷處也承諾明（110）年初會拆除舊有候車亭，並設置新的候車亭。
施志昌表示，大台中已經縣市合併升格直轄市十年，但原縣與原市仍有城鄉落差。如公車亭的設置依規「應設於人行道或路肩外側邊緣處，並不得設於彎道路段。」但海線道路旁很少有人行道，且道路寬度常常沒有空間設置候車亭，因此，像是甲安埔公車亭的數量僅佔4%，上個會期他也要求交通局要改善這樣的狀況。施志昌指出，如大甲銅安里幼獅工業區往南的公車站，長久以來就一直無法設置候車亭，因此里長與地方鄉親就自行搭設候車亭，現已老舊不堪，希望公捷處能夠於此搭設，此外，今年上半於大甲高中爭取旁設置候車亭也一再延宕，他要求要盡快設置。
銅安里長林玉生表示，過去因為縣府一直無法於此設置公車候車亭，為了上下班與就學的民眾，十五年前他就自行設置候車亭，中間還經歷颱風被吹走又重新設置的窘境，林玉生也跟市府陳情將近十年，但一直沒有下文，他指出，相隔一百公尺外，即有苗栗縣府設置的候車亭，苗栗可以，但臺中市身為直轄市卻不行？公捷處表示，由於此處要設置候車亭，因為工法與道路寬度問題，必須取得道路旁私有地的同意，如今將改變工法，無需取得私人用地即可設置，因此規劃明年初設置公車候車亭，所需經費約30萬；大甲高中候車亭的部分，也會在年底前儘速設置。