特企／越混越美麗！台灣室內設計週　感受創意的極限魅力

由台灣室內設計專技協會理事長劉榮祿及執行長袁世賢所帶領的設計週團隊舉辦的「2020年台灣室內設計週」將在12月11-12日於臺北花博遠東流行館隆重登場。作為華人設計的指標盛會，本屆設計週以「當我們混在一起」為主題，強調設計零界限，通過聚集跨領域的多元群體，產生進一步交流互動，從而碰撞出前所未有的思想風潮，共創設計產業的美好新局。

當我們混在一起 經典即將拉開

我是廣告 請繼續往下閱讀

「混」是為融合、交流：橫跨設計、藝術、音樂、媒體等不同領域，顛覆所有人過往對於美學的想像。「混」是為努力、體驗：「混」出一個全新的流動式觀展回路，走出室內、擁抱戶外。「混」是為多樣、突破界限：將更多元的思維角度「混」在一起，以多向度的碰撞，激發出關於未來設計更豐富的可能性。

大師出場 論壇搶票倒數計時中





有鑑於此，2020台灣室內設計週推出3場跨界論壇講座，邀請3位大師進行主題演講同時與現場來賓對話。





史上最烈焰的設計師之夜 在音樂與美酒中沉醉





所有會員朋友期待的設計師之夜將於12月11日晚間於花博遠東流行館旁的音樂庭園舉行，由名模-陳姵瑜（Aya）擔任主持人，且安排年度人氣DJ張螞蟻（Ant）為音控主秀，透過節奏強烈的動感音樂high翻全場，現場亦會供調酒服務，希望在初冬微涼夜晚讓所有人體會極致舒心享受，畢竟每一位設計師會員、每一位廠商成員、每一位參展嘉賓，都是台室協最重視的貴客，所有的歡樂氣氛與融洽互動，千言萬語盡在不言中。





見證設計 請由此去





最終，2020台灣室內設計週-當我們混在一起，不僅是台灣眾多設計師成員共同努力付出所呈現的心血結晶，也是台室協強大意志力的展現。每一次成功的背後，都離不開台灣室內設計專技協會（TnAID）所匯集的各界設計新勢力，協會更是推動華人設計進步最堅實的後盾。以不斷創新的形式，將這一盛事推向下一個活力巔峰，牽引出更多令人期待的設計閃光。如果想要感受設計無與倫比的魅力，期待一窺隱藏在創意靈感背後的誘人秘密，那麼2020台灣室內設計週絕對是你不可錯過的選擇。





12月11日-12月12日，請到花博遠東流行館，與我們來一場最美好的相遇。





活動流程：





2020/12/11（五）





10：00-11：00 開幕儀式





11：00-12：30 設計分享





13：00-14：00 文青小鐵花窗手作活動/匯川劇場表演





14:00-15:00 跨界探索論壇(一)





15:00-16:00 廠商分享沙龍/文青小鐵花窗手作活動





16：30-18：00 會員大會





18：30-20：00 設計師之夜/PARTY TIME











2020/12/12（六）





9：30-10：30 THD AWARD手繪獎頒獎活動





10:30-11:30 匯川劇場表演





11：00-12：00 跨界探索論壇(二)





12：50-13：55 廠商分享沙龍/文青小鐵花窗手作活動

14：00-15：00 跨界探索論壇(三)

