王毅聯合國談疫情 以疫苗金援向開發中國家示好
中央社
calendar_today2020-12-04 13:06:00
（中央社記者邱國強北京4日電）中國國務委員兼外交部長王毅3日在聯合國武漢肺炎疫情特別會議上說，中方自製疫苗未來將作為公共產品，向開發中國家提供；並呼籲加強幫扶開發中國家，提供更多人道主義援助。
王毅並意有所指地說，要加強團結合作，「主要大國」應當發揮表率作用，堅持走「合作抗疫」的正道。把公共衛生安全置於國際議程的優先位置，完善公共衛生安全治理體系。支持世界衛生組織（WHO）發揮關鍵領導作用。美東時間3日，聯合國舉行2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情特別會議。新華社報導，王毅以視訊方式發表演說時，作上述喊話及宣傳意味濃厚的表示。
王毅說，全球要堅守新冠（武漢）肺炎疫苗的「全球公共產品」屬性，確保在發展中國家的可及性和可負擔性。而中方正加速推進疫苗第3期臨床試驗，研發完成並投入使用後將作為全球公共產品，積極向開發中國家提供，「為構建人類衛生健康共同體作出貢獻」。
他並呼籲，全球要加大對開發中國家的幫扶，為脆弱族群提供更多人道主義援助，並加大對公共衛生能力建設、糧食安全等領域的投入。世界銀行（World Bank）、國際貨幣基金（IMF）等要提供更多融資優惠，減輕開發中國家負擔。路透社先前報導，一名不願透露姓名的美國高級官員表示，聯合國這場武漢肺炎疫情特別會議是「為了服務中國的目的而預先設計的」，預料中國方面會在這2天（會議期間）「打出非常非常有效的宣傳戰」。（編輯：賴言曦）1091204