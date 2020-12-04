藍白合作？柯文哲說自然就好　朱立倫：台灣不是只有政治

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柯文哲和朱立倫在會前同台受訪，記者問「兩人在兩年多後再度同台，外界猜有政治目的？」柯文哲回答，這就想太多。因為對方邀請我出席失智症公益活動，問我要不要參加？我說沒問題啊。對方又說朱立倫會來，我也說沒問題啊，就這樣，故事就這麼簡單。
記者再問朱立倫「外傳你最近積極串聯第三勢力？」，朱立倫回答，「真的想太多了。我們在各縣市做公益活動，一定會邀請在地首長。今天很謝謝柯市長在百忙當中願意來參加。我想，我們對於失智長者能夠做守護貼，避免他走失，能夠讓家人安心，這是好事情，很謝謝柯市長願意來。我們之前通知台北市政府，說有這樣的活動，柯市長說，跟他的理念也相同。柯市長今天來參加，表示對公益活動的支持，我們也很感謝」。朱立倫強調，台灣不是只有政治，大家能夠在公益活動中多多合作，多多推廣公益，都是好事。
記者再問「你們在社福議題上結合，未來在政治上也會結合吧？藍白合作？」柯文哲聽後說「這要怎麼回答？自然就好，奇怪了，自然就好（台語）」。
朱立倫笑說，他們本來就是舊識，也是老朋友了，「今天大家問我們為什麼2年多沒有同台，因為我2年沒有工作了，只能做公益啊。公益能結合，就是好事。我相信未來如果在台北市有很多公益活動登場的話，我還是會邀請柯市長出席，只要柯市長有時間，都非常歡迎」。
記者追問柯文哲「兩人是舊識，那會不會『合作』更順暢？」，柯文哲笑說，你為什麼要問這麼多「奇怪的問題」？反正我們幕僚都認識。