想好上任後怎麼防疫了！拜登：請大家乖乖戴口罩100天
想好上任後怎麼防疫了！拜登：請大家乖乖戴口罩100天
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-04 12:56:25
美國的新冠肺炎疫情持續延燒，川普政府的防疫政策也受到不少詬病。至於美國總統當選人拜登( Joe Biden )則在近日接受外媒專訪時表示，將要求所有美國國民在他上任頭 100 天內都要戴口罩，以遏止新冠病毒繼續傳播。
根據《 CNN 》報導，拜登週四接受該新聞台主持人傑克·塔珀（ Jake Tapper ）採訪時，提到他的百日口罩政策，強調：「戴口罩只有 100 天，不是永遠。在我權力所及之處，例如聯邦大樓、州際交通的飛機與公車，我將發佈如實配戴口罩的命令，因為美國疾病控制與預防中心曾表示，口罩能有效保護配戴口罩的人，且能防止周遭的人們互相傳播病毒。」認為此後美國的病例將會明顯減少。拜登也說，即將擔任白宮幕僚長的克萊恩（ Ron Klai） 與美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（ Anthony Fauci ）素有來往，希望能延請他擔任首席醫療顧問，繼續挺身抗疫。
至於疫苗的部分，為了讓人民放心，拜登也聲稱將在美國民眾面前公開接種疫苗，證實疫苗安全無虞，在那之前，美國 3 位前總統：柯林頓、小布希、歐巴馬也都已表示，會在疫苗上市後率先接種。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。