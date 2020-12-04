塵爆案傷者求償 八仙樂園首遭判賠
中央社
calendar_today2020-12-04 13:31:59
（中央社記者蕭博文台北4日電）八仙塵爆案造成15人死亡、400多人受傷，被害人陸續求償。士院今天判主辦的瑞博公司與八仙樂園等6被告賠償黃姓傷者共602萬元，成為八仙樂園公司在塵爆案中遭判賠的首例。
士林地方法院指出，八仙樂園育樂股份有限公司為觀光遊樂業經營者，負有維護進入樂園內民眾安全的義務，但八仙公司未經交通部觀光局許可，擅自將未取得雜項執照及使用執照，且未經核准使用的「快樂大堡礁」等設施出租給瑞博公司，舉辦與原使用目的及性質不同的派對。判決提到，八仙公司與瑞博公司訂立租約，約定由瑞博公司負責所有與會民眾個人及財物安全，但純屬八仙公司與瑞博公司的約定，非消費者所能知悉，無法據此免除八仙公司責任，認定八仙公司有過失，公司與董事陳慧穎應負賠償責任，董事長陳柏廷未執行相關業務，免負連帶賠償責任。八仙塵爆民事求償部分，多名被害人自行求償，法院陸續作出一審判決，都未認定八仙公司須負賠償責任；士院今天判主辦人呂忠吉、玩色、瑞博、八仙樂園、陳慧穎、噴灑色粉的沈姓男子負賠償責任，可上訴。（編輯：李錫璋）1091204