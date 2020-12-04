星宇迷快搶！台南微旅行7日開賣　純飛行體驗5520元起

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台南-台北 JX8062 及 JX8064 航班則將分別於 19 日下午 13:45 及 15:30 自台南機場起飛，沿東岸飛行、再至宮古島，傍晚 16:45 、 18:30 抵達桃園機場。機上可享用台南 80 年老店銀波布丁，兩地候機室也提供與台南蜷尾家合作的機上限定版「鐵觀音可可碎片」冰淇淋。
機加酒行程部分， KLOOK 可搭配台南晶英酒店或台南香格里拉飯店，並加贈奇美博物館「奇美聖誕週末門票」、台南古蹟門票四選一、台南租車金 300 元、限定帆布包；選擇台南－台北航班旅客，可入住台北香格里拉飯店或晶華酒店，加碼贈送台北特色禮包、貓空纜車套票、台北幸福味美食金 300 元等好禮。
KKday 挑戰微旅行產品頂級規格，首度將總統套房納入產品中，雙人搭乘商務艙、賓士休旅車機場接駁，入住台南香格里拉總統套房、副總統套房，限量各一組，同時找來國片《孤味》導演許承傑，一同搭機分享電影幕後花絮，與影迷近距離互動。另外購買純飛行體驗贈 Xpark 門票。
易遊網則推出空鐵方案，包含高鐵票及機場接駁，純飛行體驗 6,399 元，搭配飯店住宿最低 7,399 元起 ，合作飯店包含台南大員皇冠假日酒店、和逸飯店台南西門館、榮興金鬱金香酒店等，旅客可搭配台南一日遊行程，加購優惠價 1,150 元起，包車 4 人一車優惠價 3,500 元起。