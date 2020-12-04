快訊／新增4例境外移入個案！分別自印尼及美國入境確診

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布，國內新增4例境外移入COVID-19（新冠肺炎）確定病例（案688至691），其中1人自印尼入境，其餘3人自美國入境。

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指揮中心表示，案688為印尼籍30多歲女性移工，今年11月13日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀，檢疫期滿前採檢為陰性；個案11月28日檢疫期滿後，由仲介安排至宿舍自主健康管理至11月30日，因雇主要求，於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢，因檢出陽性於今日確診（Ct值32）。已匡列個案接觸者共52人，其中47人為同宿舍移工，正評估接觸情形以採取相關防疫作為，其餘5人為仲介及專車司機，列自主健康管理。

指揮中心指出，案689為法國籍40多歲男性，因工作於11月23日前往美國，因被毒蜘蛛咬傷，分別於11月27日及28日至當地醫院就醫，11月30日入境台灣後前往防疫旅館居家檢疫；個案因咬傷部位不適情形未改善，分別於11月30日及12月2日由衛生單位安排就醫，並於12月2日收治住院隔離及採檢，個案12月3日出現嗅味覺喪失，於今日確診；由於個案在美國停留期間曾就醫2次，在台灣期間無其他接觸活動史，研判其在美國感染的可能性較高；因個案發病前2日為居家檢疫期間，就醫時接觸的相關人員均有適當防護，因此無須匡列接觸者。

指揮中心表示，案690為本國籍20多歲男性，今年8月至美國就學，11月30日返台，入境時無症狀並返回住處居家檢疫；個案12月1日出現發冷症狀，隔天因發燒及咳嗽通報衛生單位，經安排就醫及採檢，於今日確診；已匡列個案接觸者共43人，其中28人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，另機組員14人及同住家人1人，因有適當防護裝備或與個案保持適當距離，列自主健康管理。

指揮中心指出，案691為本國籍90多歲男性，不定期於美國及台灣兩地居住，今年11月上旬前往美國，同月22日返台，入境時無症狀，並持有登機前3日內檢驗陰性報告；個案居家檢疫期間，12月2日出現全身倦怠、頭暈及發燒症狀送醫並住院隔離，X光檢查有肺炎情形，經採檢通報於今日確診；由於個案發病前2日為居家檢疫期間，且就醫時接觸的相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計11萬2125例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10萬9812例排除），其中690例確診，分別為598例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號；確診個案中7人死亡、572人解除隔離、111人住院隔離中。