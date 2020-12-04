法男遭蜘蛛咬傷返台竟確診　莊人祥：工作特殊未接觸台人

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指揮中心表示，案688為印尼籍30多歲女性移工，今年11月13日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，檢疫期滿前採檢為陰性；個案11月28日檢疫期滿後，由仲介安排至宿舍自主健康管理至11月30日，因雇主要求，於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢，因檢出陽性於今日確診（Ct值32）。
莊人祥指出，該例是雇主要求篩檢，是1127專案第3個篩檢確診的，由於該例Ct值為32，介於陰陰陽陽的狀態，根據目前文獻，CT值27以下比較有傳染性，因此該例傳染性不高，不過即使如此，針對他47位同宿舍接觸者未來如何處理，還是要等開會再來討論。
指揮中心指出，案689為法國籍40多歲男性，因工作於11月23日前往美國，因被毒蜘蛛咬傷，分別於11月27日及28日至當地醫院就醫，11月30日入境台灣後前往防疫旅館居家檢疫，並於12月2日收治住院隔離及採檢，於今日確診。
莊人祥表示，該例CT值為19，應該也是剛發病，他在台擁有居留證，自11月30日入境台灣，看完傷口後就返回檢疫旅館，到了12月2日由於傷口問題還沒有解決，因此住院治療，依照目前相關指引，只要在隔離期間因病住院，為了醫護人員安全起見，就要進行採檢，也因此確診並住進負壓隔離病房治療。
莊人祥強調，案689由於工作性質特殊，雖然過去14日有部分時間在台灣，但並未接觸到台灣民眾，且在在美國停留6日期間，有因傷2度到當地急診室治療，所以研判是在當時受到感染；至於工作為何，由於該例並未對台產生風險，所以不便對外透露。
案691為本國籍90多歲男性， 2日出現全身倦怠、頭暈及發燒症狀送醫並住院隔離，X光檢查有肺炎情形，經採檢通報於今日確診。莊人祥表示，該例CT值僅13，為今日新增4例中最低的，也是目前確診歲數最大的案例；該例只有肺炎症狀，尚未插管，但住進負壓加護隔離病房治療當中。
另外，長榮航空今指出，未來空服員回國的管理將統一交由指揮中心。對此，莊人祥強調，指揮中心未來是會往這方面規劃，但溝通中可能讓航空公司有所誤會，所以才會有這樣的消息，但該案目前在還在協調當中，不會在這1、2日就有結果。
至於目前有「秋冬專案」是否有人開罰？莊人祥指出，要地方衛生局開罰後，再傳回中央，可能會有些時間落差，但目前中央尚未聽到有人開罰。
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