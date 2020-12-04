霧峰柳豐路拓寬爭取多年未果　陳柏惟：市府盡速提報中央

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霧峰柳豐路拓寬爭取多年未果　陳柏惟：市府盡速提報中央

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-12-04 15:03:27

霧峰柳豐路拓寬　爭取多年未果　陳柏惟：市府盡速提報中央
▲立委陳柏惟與議員林德宇邀集交通部路政司、公路總局等相關單位，進行柳豐路拓寬計畫會勘(圖／柳榮俊攝2020.12.4)
台中市霧峰柳豐路通往霧峰工業區與亞洲大學重要道路，因路幅狹窄難以會車，時常發生死亡車禍，今(4)日立法委員陳柏惟與市議員林德宇邀集交通部路政司、公路總局、中市府建設局、南柳里長林耀城等人，進行拓寬計畫會勘。
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陳柏惟表示，拓寬需求爭取多年未果，遭質疑輕忽霧峰居民生命安全，要求市府盡速將此案提報中央，交通部承諾會將此案納入111年度的補助案之中予以協助。 
霧峰工業區廠商協進會理事長黃德宜指出，協進會四年來不斷提案爭取柳豐路拓寬需求，該路段每年造成工業區員工至少一起以上的死亡車禍，霧峰工業區雖然規模不大，但產值高達百億，直接就業人口也上達1900多人，希望市府拿出誠意重視霧峰人的生命財產安全。 

陳柏惟強調，霧峰柳豐路人車往來頻繁，緊鄰亞洲大學、亞大醫院、霧峰工業區，歷年來車禍頻傳，更造成多起人命傷亡事件，是攸關當地居民生命財產安全的重要問題，地方多年來不斷爭取拓寬，過去縣市合併前完成一、二期的拓寬，但這最後一段拓寬工程卻遲遲無法辦理，罔顧當地民眾權益。 

林德宇表示，柳豐路的拓寬不能等，霧峰鄉親行的安全更不能等，請盧秀燕市長就建設局所提報評估的經費方案，盡速籌編經費，優先推動柳豐路拓寬。 

陳柏惟說，中央政府之道路生活圈補助計畫，已於105年轉為將汽燃稅直接補助市政府規劃處理，然而，柳豐路拓寬需求多年來都以財政困難為由，未被市政府納入考量當中，希望市府莫以人口或都市發展程度忽視原縣區需求，盡速將此案之相關規劃提交中央，不要讓在地鄉親有市府對待霧峰有大小眼的感受。 
交通部回應，目前汽燃費為予以地方補助的主要項目，但110年度台中市政府提報公路總局汽燃費補助使用項目裡頭未包含柳豐路拓寬計畫，現場會勘後評估此案確實有納入補助來辦理盡快拓寬的需要，建請台中市政府建設局能將柳豐路納入111年度的項目，中央將全力予以協助。
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