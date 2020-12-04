【NOW少年】台人奴性強？ 亞洲工時最長的國家是
文/沈傳恩
calendar_today2020-12-04 20:30:00
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」每個人隨著年紀漸長，都會投入社會，然而在這之後，常常會捆擾民眾的問題就是「加班」。本集的《NOW少年》將帶大家一起看看，街頭年輕人對於加班怎麼看？自己能接受多少加班時間？亞洲工時最長的國家又是哪裡呢？
實際街訪調查發現，絕大多數民眾都覺得可以加班「1-2小時」或是「3到4小時」，但是也有人會以下班時間「最晚到8點」來當作自己的底線，當然其中也有民眾覺得「一分鐘都不可以」，該幾點下班就是幾點下班！根據勞動部的「勞工生活及就業狀況調查」調查結果發現，2019年4116份問卷當中，有70.3%的人很滿意現在的工作，而有延長工時的人(加班)占46.3%，平均每月延長工時為15.9小時。而只有5.1%的人近一年曾經月加班時數超過46小時占5.1%。且勞工近一年加班每次均有領取加班費或補休占90.5%
至於台灣人真的是亞洲最會加班的嗎？根據2019東亞社會調查的問卷統計結果，平均一週工時的排名如下：
1.中國55.3小時
2.南韓53.1小時
3.台灣50.3小時
4.日本 47.8小時
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