誰能頂替蘇貞昌上位？賴士葆點名兩人選
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-04 14:40:46
隨著房價不斷升高，行政院昨宣布九大項「打炒房」 方案，但國民黨立委賴士葆今（4日）看衰稱，打炒房是嘴巴講一講，目的是替聲望走下坡的行政院長蘇貞昌轉移話題。至於換閣揆聲浪興起下，有誰能取代蘇貞昌？賴士葆則點出桃園市長鄭文燦與交通部長林佳龍的名字。
行政院昨公布的打炒房9項方案，分別為，健全不動產市場診斷體系；強化預售屋稽查；加速實價登錄修法；加強查核不動產交易所得；防杜個人藉由公司規避不動產稅負；修正住家房屋現值免徵標準；適時採行選擇性信用管制；控管銀行授信風險；強化不動產業務風險管理與金融檢查。但賴士葆今於立法院受訪稱，打炒房是嘴巴講一講而已，重點都沒有切到，因為央行總裁楊金龍之前在立法院財政委員會備詢時，曾清楚講過，按照新加坡的作法，最有效的（打炒房政策）是「稅」，以及根據台灣過去經驗的「選擇性信用管制」，但這兩塊現在都沒有看到。
賴士葆表示，事實上就是（打炒房）講很大聲，做的卻很少，因此他認為這次祭出打炒房政策，雖然敲鑼打鼓，但其實是要為蘇貞昌轉移話題，因為最近蘇貞昌聲望在往下走。
媒體追問，有說法稱，不撤換蘇貞昌是因為目前找不到合適人選？賴士葆立即說，「也不會啊，人一堆啊，鄭文燦、林佳龍。」至於替代人選是否比蘇貞昌好？賴士葆稱，這現在不知道，但至少不會向蘇貞昌那樣硬拗，越拗越兇，人家就越討厭；蘇貞昌因為口才很好，所以拚命在口頭上要占人便宜，但在現在這個時空，這是不討人喜歡的。新聞來源為Newtalk 新頭殼