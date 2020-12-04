台股站穩萬四！大漲155點、收在14132點 再創歷史新高
台股站穩萬四！大漲155點、收在14132點 再創歷史新高
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-04 14:12:56｜update2020-12-04 14:18:11
台北股市今(4)日開高走高，再度站上萬四，終場大漲155.35點，漲幅1.11%，收在14132.44點，成交金額2869億元。權值股台積電再度站上500元，終場收在503元，創收盤新高。鴻海也漲1%多，來到82.9元。大立光漲0.7%，來到3430元。但盤面焦點仍是聯電，延續多日強勁，終場飆漲停，收在47.6元。而華邦電、友達與群創皆表現搶眼。
台股昨日收盤跌12.05點，跌0.08%，收在13977點，今日開盤漲33.08點，加權股價指數以14010.17點開出，盤中最高來到14149點，終場大漲155.35點，漲幅1.11%，收在14132.44點，再創新高，成交金額2869億元。權值股台積電再度站上500元，終場收在503元，創收盤新高，市值逾13兆元。鴻海也漲1%多，來到82.9元。大立光漲0.7%，來到3430元。另外，友達飆漲停，群創漲超過9%，分別收在15.4元與12.95元。而盤面焦點仍是聯電，延續多日強勁，終場飆漲停，收在47.6元。記憶體族群不遑多讓，華邦電收在漲停23.7元的位置，茂矽漲5%、南亞科漲幅也有4%多，分別來到36.2元與87.6元。而旺宏漲6%多、矽統收在漲停，都頗受買盤青睞。