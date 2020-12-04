特企／臺東旅行箱巡迴第二站　快閃香港九龍開箱臺東之美

疫情已持續近一年，除了許多喜愛台灣的日本民眾大喊患上「台灣失落症」外，也不少港民在社群平台表達對台灣的思念，為了療癒各地台灣粉絲「台灣失落症」巨型「臺東旅行箱」快閃香港，為港民開箱台灣最美麗的後花園。

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臺東縣政府突破觀光困境，運用智慧科技與創意持續推廣觀光，「臺東旅行箱」繼上月在日本東京創造討論話題與熱門關注後，繼續來到巡迴第二站香港，於11月25日(三)至11月29日(日)以「巨型臺東旅行箱」方式，現身九龍城區購物中心，吸引許多民眾參與，再度引發熱烈話題。

巨型臺東旅行箱快閃於九龍城區的熱鬧購物中心廣場，吸引許多民眾圍觀引發熱議，民眾紛紛表示「好想出國呀」、「原本今年計劃要台灣旅行的！看見台東行李箱實在驚喜」、「台東旅行箱太可愛」等感嘆，一度成為熱門的拍照打卡點，不少媒體朋友及網路紅人聞風而來，透過實境VR的三分鐘精采體驗，感受臺東魅力，直呼一旦旅遊解禁，一定要親自來到臺東，感受臺東的空氣、美景和慢活氛圍！





臺灣的後花園─臺東，是許多香港朋友旅遊臺灣的口袋名單，處處是景點，時時都精彩的臺東，旅遊行程多元豐富，無論是站在三仙台聆聽海浪翻動鵝卵石的聲音、在鹿野高台感受臺灣國際熱氣球嘉年華的熱情氛圍，在零光害的草地和沙灘上飽覽國際認證的美麗星空或是在暖呼呼的溫泉中重啟緊繃的身心，都是體驗臺東的最佳路徑。本次快閃活動將臺東的生活風格、山海景色及人文風情打包進「臺東旅行箱」，如獲得世界知名旅遊頻道Travel Channel入選為世界12處令人驚艷的「熱氣球嘉年華活動」、臺灣最長海岸線雕刻出的山海美景、七大原住民族孕育出獨一無二的文化魅力還有臺東最迷人的慢活日常，讓香港朋友「開箱」臺東之美，一解為想念臺灣的饞！

臺東縣政府團隊追求創新，繼上月日本推廣會後，再次出擊走出旅展，現身在人潮眾多的街頭，打造巨型「臺東旅行箱」結合VR科技，用創意、創新的方式突破疫情帶來的旅遊困境，讓更多旅人看見臺東、感受臺東，種下「旅行臺東」的種子，將臺東列入人生必去的旅遊城市。