台股衝破萬四創歷史新高！謝金河：只有看衰台灣沒賺到錢

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台股衝破萬四創歷史新高！謝金河：只有看衰台灣沒賺到錢

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-12-04 14:38:23

今周刊發起人、財信傳媒擔任董事長謝金河
▲財信傳媒董事長謝金河表示，台股今（4）日終於站在「萬四」的里程碑上，今天是值得紀錄的一天。（圖／翻攝自謝金河臉書）
2020受到新冠肺炎疫情影響，全球股市波動頻繁，台灣股市今（4）日開盤再度站上14,000點關卡，財信傳媒董事長謝金河稍早在臉書上稱今天是值得紀錄的日子，台股終於站在「萬四」的里程碑上，並直言「台股『萬四如意』，只有看衰台灣的沒有賺到錢！」。
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謝金河說，今年疫情貫穿全年，對全人類來說，這是瘟疫肆虐，災難深重的一年，但各國政府為了救市，祭出空前手段，也讓資本市場出現巨大的波浪。而今年我們也見到油價一度變成負值，最慘是負40.32美元，也看到VIX恐慌指數衝上84.83的歷史新高，更見證到美國道瓊工業指數單日大跌2997.3的空前跌點。
謝金河指出，但現況就正如逖更生小說中明言「這是最壞的時代，也是最好的時代」，對全人類來說，這是最險惡的時代，但對資本市場來說，今年是最好的時代。他說，台股今天最高來到14049.58，對大多數資深巿場投資人來說，好像是夢境一般。因為過去30年來，台股探頭上萬點，都是曇花一現，12682高懸了30年，始終難越雷池一步，如今卻呈現嘖出走勢，而且還一下子跑到14000，謝金河說，人們總喜歡說「萬事如意」，台股終於站在「萬四」的里程碑上，今天更是值得記錄的日子。

謝金河進一步表示，不可思議的是從三月最低的8523.63迄今，台股已經拉出64%以上的漲幅。國泰投信張錫董事長給市場一個大大的目標，加權指數挑戰20000點，台積電700元，也許大家可以當成台股未來的新里程碑。

他分析，照理說，今年台股是大牛市，是大多頭行情，市場投資人只要會抱住股票，應該都能賺到錢，但是也有不少人慘賠。很多看壞台灣的，看到台股一路漲上來，一路都放空，或者是買ETF的反向標的，今年都跌慘。
台股昨日首度突破萬四大關；今日一開盤就跳空站上萬四，以14,010.17點開出，上漲33.08點，終場大漲155.35點，漲幅1.11%，收在14132.44點。
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