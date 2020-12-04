宥勝、黃尚禾「露骨開黃腔」！OPEN到令2人害羞

HBO Asia原創影集《戒指流浪記》，由宥勝、林予晞主演，而黃尚禾與混血女星Dora（謝雨芝），則分別飾演宥勝與林予晞的麻吉與閨密。黃尚禾透露，自己與宥勝在劇中有一段「露骨」對話，導演北村豐晴建議他們即興發揮、坦誠相見地聊，沒想到他倆太過入戲，竟在車上開起對方黃腔，整段過程讓黃尚禾看回放，都覺得挺害羞。

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戲裡，黃尚禾與Dora陪伴宥勝與林予晞度過分合過程，宥勝直呼現實生活太需要戲裡黃尚禾這位麻吉，「沒有他就完了，大概連活都活不下來，人生太需要這種是真愛的好兄弟了。」黃尚禾則說，這款兄弟就是你難過的時候會嗆你，但隨後把你帶到自在的酒吧，讓你放鬆大哭，他又說與宥勝合作時，感受到他每場戲都在用Rap方式，說出專業邏輯數字與術語台詞，心中感到敬佩，並打趣說：「整個拍攝，很像參與宥勝的台北饒舌演唱會搖滾區之旅。」

▲黃尚禾讚嘆宥勝用Rap方式說出專業邏輯數字。（圖／HBO Asia）

《戒指流浪記》是根據數學作家賴以威的原著《Ring of the Day》改編而成，從一只被遺落在捷運車廂裡的訂婚戒指開始，原本應該是黃奕之（宥勝飾）向李麗莎（林予晞飾）求婚的浪漫日子，但戒指卻被奕之在捷運上弄丟了，求婚計畫可能因而被打亂，尋回戒指的過程中，他們開始重新審視愛情對彼此的意義到底是什麼？另一方面，這枚戒指也開始流浪在這個城市中，串起一段又一段的愛情故事。

▲林予晞（左）和Dora在劇中是閨密。（圖／HBO Asia）

《戒指流浪記》共8集，將在12月13日（日）晚間9點獨家於

上線，並在HBO頻道首播，首播當天一次播出2集，之後每星期同一時間播出最新一集。