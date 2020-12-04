特企／聖誕最Q交換禮物！bussola展現獨特甜美

沒有美不美，只有不同的美！注重舒適與時尚的義大利手工鞋履品牌bussola，本季與H.H先生筆下的虛擬人物美美推出聯名束口後背包，更邀請知名棉花糖女神胡貝寶Bobo演繹3種新品風格。希望女孩們能看到，「時尚」不是紙片人的特權！百搭鞋款襯托自信女孩獨特風格，妳的美麗，由自己定義！

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假日約會、與姐妹共進下午茶，快脫下平常穿的T恤、牛仔褲，換上粉嫩小洋裝，當個優雅小女人。踏上美麗之路，首先要有一雙又美又舒適的鞋。穿什麼鞋最能夠襯托妳的甜美造型？英國凱特王妃最愛的楔型涼鞋正是首選！新款IBIZA 簍空2way真皮楔型涼鞋有可調式絆帶，兩種穿法讓妳更好搭配。承襲bussola舒適好走的理念，舒適皮革完美包覆腳背，拉長腿部黃金比例，搖身一變擁有修長腿部線條，展現優雅魅力。

種穿法讓妳更好搭配。承想要帶點文青知性氣質，NAPOLI極簡金屬羊皮素面牛津鞋是妳的不二選擇。揮別沈重的深色皮革，具有光澤度的淺色皮革才是今年的王道。不同於傳統的雕花鞋面，來自時尚義大利的bussola為甜美女孩帶來了極簡設計的牛津鞋，更加百搭實用。





bussola的淺色皮革牛津鞋嚴選柔軟羊皮，鞋體好保養易清潔。內裡採用防黴抗菌透氣鞋墊，高科技吸震材料，舒適親膚輕柔包覆妳的雙腳，走起來來舒適無負擔，一雙鞋就百搭甜美女孩的各種造型。





本季主打的和式花紋休閒鞋，鞋面採用超細纖維皮革結合帆布，獨家研發符合人體工學的可拆卸全方位3密度鞋墊，結合吸震、彈力、高支撐性的3D記憶棉，減輕分散足部的壓力，舒緩行走或久站的疲勞，帶來前所未有的舒適感受。





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