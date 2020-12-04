不滿被說新冠源自中國！陸領事館施壓 澳洲博物館改口
不滿被說新冠源自中國！陸領事館施壓 澳洲博物館改口
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-04 14:51:10｜update2020-12-04 14:52:48
中國與澳洲之間的關係，自從後者呼籲國際社會調查新冠病毒源頭後，開始有惡化趨勢，中國陸續對澳洲牛肉、農產品、葡萄酒等祭出加徵關稅，或是控訴澳洲反傾銷。近日澳洲一處博物館又傳出在一場展覽中，因為指新冠病毒「起源於中國」，而且在互動式地圖中沒把台灣劃入中國，引來當地華人不滿，連中國駐當地總領事都向館方表達關切，最後博物館也修改了有關表述。
綜合《雪梨先驅晨報》（ Sydney Morning Herald ）等外媒報導，位於西澳省首府伯斯( Perth )的博拉巴迪普博物館（ WA Museum Boola Bardip ），日前在一場展覽活動中，有關新冠肺炎的英文介紹文字裡，註明「起源於中國」的描述。此外，展場內一幅互動性世界地圖也被指控出現問題。報導稱，當參觀者在該幅地圖上選擇國家名稱時，地圖上相對應的國家區塊便會亮燈。但有訪客發現在選擇中國時，台灣地區沒有一起亮燈。
當地中文媒體「 MostWA 」負責人在發現此事後報告中國駐伯斯總領事館，於是總領事董志華便致函博物館，要求說明情況，並聲稱展覽內容誤導觀眾：「世界衛生組織、各國政府和有關部門都尚未確認新冠病毒確實的起源」，並寫到：「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分。這是國際社會普遍承認的事」，指責館方「身為提供知識和信息的官方機構，應向公眾提供最準確的信息，而不是誤導甚至分裂中國。」
博物館館長科爾斯（ Alec Coles ）在收到投訴後，對事件表示歉意，聲稱是「無心之失」，同時承諾立即修改新冠肺炎的描述和互動地圖。不過，科爾斯強調，博物館如此處理方式是為了「修正錯誤」，而不是因為政治壓力；還說關於新冠病毒的起源，目前全球正朝真相大步邁進，現在確實不需要急於下結論。而中國駐當地總領事也在收到館方回覆後表達謝意，稱讚館方「非常負責任、效率也高」。
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