特企／迎接年底購車潮 SUM　買車抽iPhone　保養三重送

不論是新車或是中古車市場，每年年底皆為購車旺季，據中古車過戶數資料顯示，自2017年起，每年12月的過戶數皆高於當年度每月平均值20%以上，也因此，各大車廠無不提供各項優惠活動來刺激買氣，造成搶購熱潮。中古車業界龍頭品牌SUM，也自即日起推出購車抽好禮的活動，只要在SUM買車加入會員，即可周周抽iPhone 12，且當周未得獎的抽獎資格還可每周延續，換句話說，越早買車，中獎機會越大。

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