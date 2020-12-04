路跑馬拉松的最愛　公網對講機解決傳統無線電距離的限制

最受矚目的田中馬拉松，今（2020）年3萬多人搶1.2萬個名額，經統計，線上線下高達1.8萬人共同參與田中馬賽事。這樣大型的路跑活動，訊息通信傳遞就成了一大考驗，遠達科技有限公司的公網對講機，搭配了韓國Realtalk即時通平台及Hytera PNC370無線電，完整解決了傳統無線電通訊距離受限制的問題。

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以往傳統的無線電，因為距離的限制，導致通訊品質不佳，甚至無法通信整個斷訊，不僅延誤了會務訊息傳遞，更嚴重還有可能發生延誤路跑傷患者就醫的情形，田中馬總幹事鄭宗政說，今年報名雖受疫情的影響，仍不減跑者的熱情。這次無論醫療、軟硬體設備、路跑路線都比往年更加進步，更有遠達公司所提供的公網無線電對講機，贊助主辦單位及醫療人員大量使用，讓整個活動更加完善。

▲ 大型路跑活動，訊息通信傳遞是一大考驗。（圖／記者郭俊暉攝）

遠達科技有限公司執行副總邱妤亭表示，RealTalk即時通系統是目前許多辦理路跑公司、救護協會的心頭愛。為了每場賽事可以更加順利完成，不僅是主辦單位、醫療救護隊、機動工作人員，彼此都需使用對講機來協調賽事工作及聯繫。當遇到突發狀況時，也可透過GPS定位系統即時調度鄰近之工作人員到場協助，達成高效率的即時反映及解決問題，並可盡快處理路跑者受傷情況。



▲遠達科技有限公司的公網對講機，搭配了韓國Realtalk即時通平台及Hytera PNC370無線電，完整解決了傳統無線電通訊距離受限制的問題。（圖／記者郭俊暉攝）

邱妤亭強調，公網無線電對講機是透過電信公司架設之基地台4G網路聯繫，不僅沒有通話距離的限制，也提供更穩定及更清晰的通訊內容，另有GPS定位系統、群組呼叫、掃描及全雙工功能，可讓路跑賽事更加順利、安全的完成活動。因RealTalk即時通，公網對講機系統相對穩定，通話品質清晰及多種實用性功能，許多路跑公司都會以RealTalk即時通公網對講機系統列入第一優先選擇。





此次參與田中馬拉松活動的大騰救護隊承辦人黃威傑表示，所使用的PNC370機器重量輕巧好掌握，通話品質穩定、清晰，GPS定位精準，大大提升工作效率，可以即時派遣工作人員到場確認傷患者狀況，並立即讓醫療單位了解是否需要派遣救護車協助，降低許多傷患者受傷程度。



▲主辦單位、醫療救護隊、機動工作人員，彼此都透過RealTalk即時通系統對講機來協調賽事工作及聯繫。（圖／記者郭俊暉攝）

邱妤亭說，經路跑主辦單位使用過後，對RealTalk即時通公網對講機系統讚不絕口，不管是在山區或偏遠沿海地區都能溝通順暢，不同以往傳統對講機需架設中繼台來傳遞訊息，如遇到山區或距離太遠，都會發生無法聯繫的狀況，但反觀RealTalk即時通公網對講機則沒有這個問題。依照當地行動電話基地台訊號較佳之電信業者，搭配該電信的sim卡使用，都可以讓對講機通話上更加順暢和音質清晰。RealTalk即時通公網對講機加強過往傳統對講機之缺點，以及大大減少業主的租賃成本，如機器遺失也可透過GPS尋回。





邱妤亭更強調，Realtalk即時通是全IP化的通訊解決方案，無需申請頻率、無室內涵蓋工程成本，提供即時的無線語音服務，更能接近客戶需求，並提供客製化服務，另外也支援第三方的特定調適和多種後端解決方案。主機PNC370運作在3G、4G網路或連接WiFi提供語音對講，另外也能搭配藍芽4.1等配件使用。主機通過國家NCC型式認證，另有IP55防水防塵等級、美國軍規標準(MIL-STD-810 G)，使用上起來更加堅固耐用。



▲ Realtalk即時通適用行業包含保全、物流、運輸、智慧工業園區、鐵路和機場、港口、大型超市和許多其他垂直產業最終用戶的廣泛需求。（圖／記者郭俊暉攝）

Realtalk即時通適用行業包含保全、物流、運輸、智慧工業園區、鐵路和機場、港口、大型超市和許多其他垂直產業最終用戶的廣泛需求。今年更進一步與香港小巴合作，在交通繁忙的環境下，解決了溝通上的困擾，即時通話的優點使香港小巴能立即了解路況及協調。



