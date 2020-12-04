健保過年後調漲？陳時中：還需要時間討論
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-04 15:31:19
健保財務年年虧損，全民健保會提出兩種健保調整方案，甲案為4.97%，乙案為5.47%至5.52%。各界關注費率何時定案，是否為過年後決定？衛福部長陳時中今（4）日指出，這段時間還需要討論時間。
台灣民眾黨今日舉辦「全民健康保險開源、節流公聽會」，陳時中在會前受訪被問到健保漲價議題，是否為明年過年後決定？陳時中表示，這段時間還需要一段討論、做決定的時間。媒體追問最晚何時會底定？陳時中回應表示，沒有期程。媒體問昨天說新冠肺炎疫苗施打最快是3月，今天又說沒有，是口誤嗎？陳時中表示，昨天在立院講是明年的「年中」，但是以現在世界情勢來看，疫苗發展與製造是樂觀的，實際的時間會往前移，但是還是要看疫苗的製造與臨床結果而定。
陳時中2日受訪表示，健保費率目前有研議出4種費率、3項配套及1個時程，都還在進行討論，必須在健保財務與民眾負擔中取得平衡，並給出社會滿意的答案，確實有點困難。至於健保費率是否破5%？何時會定案？陳時中表示，「大家安心過年吧」，至於是元旦新年還是農曆春節？陳時中則不願多答，只答說「過完年再問我」。
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