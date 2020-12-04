台鐵員工趴跪開車門惹議 林佳龍：一周內提檢討報告
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-04 15:25:57｜update2020-12-04 15:26:10
台鐵因員工宿舍搬遷，列車長會提前在樹林站下上車，不會進入樹林調車場，因此列車長上車時必須以趴跪方式開車門，引發基層員工不滿，台鐵緊急改為由樹林站務員開門，但台鐵產業工會怒批台鐵「把人當笨蛋」，不是換人跪就會改善問題，交通部長林佳龍回應，會要求台鐵一周內提出檢討報告。
台鐵產業工會表示，台鐵局承諾對於樹林車站趴跪開車門問題提出改善，但改善方案卻是由樹林站務員去做扳動考克的動作，根本是凸顯高層不懂危險性的無知。產工指出，考克是屬於緊急應變措施，台鐵試行期間要求當成常態來使用，不僅完全沒有思考到安全問題，這種作法從車長轉嫁壓榨車站基層的站務員工，要站務員繼續跪著去做這項不合理的措施，完全把人當笨蛋。交通部長林佳龍今日下午出席觀光局台灣經典小鎮 3.0 記者會時回應，樹林站是特定路線的最後一站，會要求台鐵對這樣的做法進行檢討跟改進，並於一周內提出檢討報告。若能維持列車長開門規定，就能避免這個爭議，但若真的要透過這個動作開門，也要做到安全、又能夠方便的設計。