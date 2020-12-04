陳學聖說企圖心熾熱　鄭文燦諷：他不會成為我的發言人

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭文燦表示，今天由陳市長來導覽解說包括海洋流行音樂中心、會展中心、軟體園區、駁二碼頭還有棧貳庫，那其中最關鍵的就是希望這個亞洲新灣區可以做數位科技的轉型，成為5G AIoT的新創園區，高雄這個計畫應該要得到更大的支持，桃園推動的是亞洲矽谷計畫，高雄是5G AIoT新創園區，一個是空港、這邊是海港，完全可以互補合作，而且看到陳其邁市長每一項都是緊緊緊，很努力的往前衝，這幾個月高雄變得不一樣，該開工的都不會落後，該搶時間的一定超前，是一個努力實踐政見的一個好市長。
而問到桃園市長鄭文燦9月25日才剛來高雄，怎麼現在又來了？會不會引發一些政治的一些聯想？陳其邁則笑說：「怎麼那麼久才來，意思是不是這樣？我是怕鄭文燦常來的話，他身體會越來越胖，我們高雄好吃的東西太多了，擔心這樣而已，其他都歡迎鄭市長多多跟我們分享一下城市治理的一些經驗。」
面對媒體詢問是否有可能在年底入閣，鄭文燦則肯定的說「沒有！我的心很定」，就是把市長做好，蘇院長帶領的行政團隊，不管是防疫，或者是疫後的振興，還有地方重大的國家級的建設，行政團隊跟地方政府都是密切合作，溝通沒有障礙，希望蘇院長繼續領導大家「衝衝衝」；陳其邁也在一旁讚聲說：「蘇院長繼續衝、繼續拚，蘇院長加油」，並說從非洲豬瘟、防疫到振興，蘇院長都很努力，大家應該給蘇院長能多一點支持。