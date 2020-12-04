健保虧損要漲保費！民眾黨團辦公聽會提開源節流解方

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾擔任30年護理師的蔡壁如指出，推動分級醫療，落實家醫轉診制度，在《全民健康保險法》第43條中早有明文規定，如果沒有經過家庭醫師轉診就直接跑到台大、榮總、長庚醫院看病，就必須自己負擔50％的醫療費用，但是20幾年來，卻無法執行。因此，衛福部必須讓《全民健康保險法》第43條可以被執行落實，達到強制轉診的效果，才能大幅降低很多非必要的醫療支出，讓公共醫療資源達到合理的分配。
蔡壁如進一步表示，在台灣，因為全民健保制度，讓看病變的很方便、很便宜，這是優點也是缺點，很多醫療浪費的問題就此產生，尤其是重複醫療。目前健保卡中只記錄最近6次的就醫日期、診療項目以藥品類為主、院所代碼及過敏項目。健保署也已經有一個健保醫療資訊雲端查詢系統，但是並非即時上傳，至少要等三天才能將病歷資料傳入系統中，醫療機構難以即時知道病人是否有重複醫療的行為。強化醫療資訊雲端的整合與運用，將病患的病歷資訊即時上傳，在這樣的制度下，民眾無法隨意浪費醫療資源，醫生也能確實掌握病患病史，有效減少重複醫療行為，可以為健保支出減輕不少壓力，也是落實分級醫療重要的一環。
蔡壁如呼籲「預防重於治療」，投入經費進行慢性病防治，有效控制慢性病發生率。全民健康保險的財務壓力來自於保費收入趕不上快速成長的醫療支出，其中人口高齡化是醫療支出增加的主要原因，同時也直接提高了慢性病盛行率。健保每年支出將近7000億元，但是負責慢性疾病預防醫學與社區健康，提高國人餘命的國民健康署110的年度預算卻只有17億元。
蔡壁如舉例說，台灣洗腎比率為全球第一，每年洗腎病人約9萬人，109年血液透析預算更高達406億，由於洗腎不可逆，所以只要病患開始洗腎，就必須面臨終生洗腎的境地，要有效減少洗腎支出的唯一方式，就是事前預防，防止慢性病的發生，不要讓病人走到必須洗腎的一步。
衛福部長陳時中也應邀出席，他在會前受訪時被問到健保費漲價議題，是否為明年過年後決定？陳時中表示，這段時間還需要一段討論、做決定的時間。至於最晚何時會底定，陳時中表示，沒有期程。