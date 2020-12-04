健保虧損要漲保費！民眾黨團辦公聽會提開源節流解方

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健保虧損要漲保費！民眾黨團辦公聽會提開源節流解方

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-12-04 16:16:57

▲健保連年虧損，預計明年要漲保費，台灣民眾黨團辦公聽會提開源節流解方。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.04）
▲健保連年虧損，預計明年要漲保費，台灣民眾黨團辦公聽會提開源節流解方。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.04）
我國擁有全球稱羨的健保制度，但是健保財務連年虧損，明（2021）年健保費將喊漲，衛生福利部全民健康保險會11月二度開會做出決議，做出兩案併陳決定，甲案為4.97%，乙案為5.47%至5.52%，將交由衛福部與行政院決定。台灣民眾黨團今（4）日舉辦「全民健康保險開源、節流公聽會」提解方籲健保開源節流。
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民眾黨立委蔡壁如表示，不管最後核定的是哪一案，最多也只能再為健保財務延續3年時間，等3年時間一到，健保收支會再次失衡，民眾將要再面臨一次健保費率調漲。針對全民健康保險，蔡壁如提出具體節流方向，包括培養民眾的醫療觀念與良好就醫習慣，落實分級醫療，家醫轉診制度。要從源頭解決醫療浪費，必須培養民眾的醫療觀念與良好就醫習慣，落實分級醫療，家醫轉診制度非常重要。家醫轉診制度就是，每一個民眾都有自己的家庭醫師，生病時優先找自己的家庭醫師看診，有需要時再轉診至大醫院。
曾擔任30年護理師的蔡壁如指出，推動分級醫療，落實家醫轉診制度，在《全民健康保險法》第43條中早有明文規定，如果沒有經過家庭醫師轉診就直接跑到台大、榮總、長庚醫院看病，就必須自己負擔50％的醫療費用，但是20幾年來，卻無法執行。因此，衛福部必須讓《全民健康保險法》第43條可以被執行落實，達到強制轉診的效果，才能大幅降低很多非必要的醫療支出，讓公共醫療資源達到合理的分配。

蔡壁如進一步表示，在台灣，因為全民健保制度，讓看病變的很方便、很便宜，這是優點也是缺點，很多醫療浪費的問題就此產生，尤其是重複醫療。目前健保卡中只記錄最近6次的就醫日期、診療項目以藥品類為主、院所代碼及過敏項目。健保署也已經有一個健保醫療資訊雲端查詢系統，但是並非即時上傳，至少要等三天才能將病歷資料傳入系統中，醫療機構難以即時知道病人是否有重複醫療的行為。強化醫療資訊雲端的整合與運用，將病患的病歷資訊即時上傳，在這樣的制度下，民眾無法隨意浪費醫療資源，醫生也能確實掌握病患病史，有效減少重複醫療行為，可以為健保支出減輕不少壓力，也是落實分級醫療重要的一環。

蔡壁如呼籲「預防重於治療」，投入經費進行慢性病防治，有效控制慢性病發生率。全民健康保險的財務壓力來自於保費收入趕不上快速成長的醫療支出，其中人口高齡化是醫療支出增加的主要原因，同時也直接提高了慢性病盛行率。健保每年支出將近7000億元，但是負責慢性疾病預防醫學與社區健康，提高國人餘命的國民健康署110的年度預算卻只有17億元。

蔡壁如舉例說，台灣洗腎比率為全球第一，每年洗腎病人約9萬人，109年血液透析預算更高達406億，由於洗腎不可逆，所以只要病患開始洗腎，就必須面臨終生洗腎的境地，要有效減少洗腎支出的唯一方式，就是事前預防，防止慢性病的發生，不要讓病人走到必須洗腎的一步。

衛福部長陳時中也應邀出席，他在會前受訪時被問到健保費漲價議題，是否為明年過年後決定？陳時中表示，這段時間還需要一段討論、做決定的時間。至於最晚何時會底定，陳時中表示，沒有期程。
▲衛福部長陳時中出席台灣民眾黨舉辦「全民健康保險開源、節流公聽會」。（圖／）記者呂炯昌攝.2020.12.04
▲衛福部長陳時中出席台灣民眾黨舉辦「全民健康保險開源、節流公聽會」。（圖／）記者呂炯昌攝.2020.12.04
 
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