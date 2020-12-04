已釀四死　彰化139線又傳車毀人傷意外

往來彰、投兩縣的139線又撞了，3日下午1輛百萬進口轎車行經139線19K直衝路樹，還撲落山谷，路樹攔截，右側車身嚴重撞凹，擋風玻璃碎裂、安全氣囊爆開，駕駛輕傷；由於139線近來一再發生事故，警方也決定硬起來，每天派員在沿線實施守望崗哨，徹底防範競速、壓車行為。

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▲彰縣道139線20K素有「死亡彎道」稱號，又發生轎車在19K的彎道失控撞路樹，實在太「邪門！」。 （圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 04）

× ▲彰縣道139線20K素有「死亡彎道」稱號，又發生轎車在19K的彎道失控撞路樹，實在太「邪門！」。 （圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 04）

警方指出，3日下午4時30分，張姓男子駕駛1輛新車市價百萬元的進口轎車，從139線南投縣往彰化市路段行駛，行經19K顏氏牧場彎道處時，突然失控往路邊衝去，右側車身直接撞擊路樹，整輛車卡在路樹上，整輛車嚴重毀損，擋風玻璃碎裂、安全氣囊爆開，現場一片狼藉。

警方調查，彰化縣道139線大彰路上月30日下午才發生大葉大學學生騎機車自撞身亡，3日下午再有一輛轎車行經139線19公里處，疑似轉彎過當車輛失控打滑撞上對向路樹，車身包覆樹幹，嚴重損毀，安全氣囊彈開，張姓駕駛右手腳挫傷送醫，酒測值零，他供稱是試車不慎肇事。

▲百萬進口轎車行經139線19K直衝路樹，還撲落山谷，路樹攔截，右側車身嚴重撞凹，擋風玻璃碎裂、安全氣囊爆開。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 04）

× ▲百萬進口轎車行經139線19K直衝路樹，還撲落山谷，路樹攔截，右側車身嚴重撞凹，擋風玻璃碎裂、安全氣囊爆開。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 04）

彰縣道139線20K素有「死亡彎道」稱號，11月30日才發生1名男大生騎機車過彎摔車撞路樹慘死，今年9月也有1名男大生騎機車過彎失控摔車，慘遭大貨車輾斃，地方驚呼這兩起死亡車禍都是20歲男大生，且都在同一地點，同樣在過彎時失控摔車。

3日下午又發生轎車在19K的彎道失控撞路樹，地方居民與車友都怒轟不少機車騎士或汽車駕駛都高速行駛該路段，是造成139線車禍頻傳的主因，要求警方嚴格取締。

累計彰化八卦山139線今年已發生4件死亡車禍，其中兩人為大學生，儘管縣府10月21日起，已139線大彰路從台74線甲線東外環路口至瑩光橋路段，時速從50公里降到40公里。

彰化縣警察局交通隊長林世明說，警方將加強在139線的執法力道，除了既有一支固定桿測速器外，還決定在已奪去兩名大學生寶貴性命的20公里處、卦山少林寺牌樓前路段，雙向都編排移動式測速器，而且勤務編排從以往的假日派崗，決定採不定時出勤，全力防堵超速等危險駕車行為，籲請用路人不要圖求僥倖。