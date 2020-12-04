「經濟學人」肯定台未來十年榮景　綠委：反觀藍繼續胡鬧

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不過，這些經濟專家指出的台灣問題，似乎在新冠疫情肆虐全球時，台灣的防疫好成績，也帶動經濟成長，雖然今年台灣GDP預計只有成長2%，但是疫情導致許多國家的經濟衰退，台灣反而成為世界上增長最快的經濟體之一，而且這也讓台灣在這幾十年來，首次經濟成長速度超過中國。
專欄指出，台灣能在今年疫情期間，經濟還能逆勢成長的原因有兩點，第一、台灣是唯一一個雖然受到疫情影響，但沒有全面封鎖學校、商店與工作場所的國家，台灣在疫情剛開始時，就對於來自中國武漢的旅客進行檢疫，也呼籲國民要配戴口罩，並且用大數據來追蹤確診病患的旅遊史、接觸範圍等，因此，現在台灣人的生活與疫情爆發以前差不多，沒有受到影響，商家與國內觀光甚至跟去年同時期來比，還有所增加。
第二、台灣的企業現在可以滿足全球需求、趨勢，從微型半導體到大型計算電腦，這些電子產品佔了台灣出口的三分之一，所以這些平板電腦與耳機等商品的銷量很好，雖然全球貿易下降大約10%左右，但因為台灣的出口商品剛好是電子產品，因此出口增加5%。
對此，綠委王定宇稍早在臉書寫下，我們努力建設台灣，台灣在正確的軌道上，反觀國民黨繼續胡鬧。
王定宇說，14132.44...這是台灣股市有史以來最高紀錄，除了佐證國際媒體「經濟學人」報導台灣的十年榮景外，也見證了在全球面臨武漢肺炎導致的經濟萎縮，台灣應對得宜的經濟紅利，明年疫苗將陸續到位，各界預測台灣經濟將再創高峰！台股今天以14010.17點開出，直接站上萬四，在電子股領漲下，傳產與金融跟進，指數開高走高，來到14053點，再創歷史新高。指數開高走高，終場上漲155.35點，收14132.44點，指數再刷新高，成交量2869億元。
新聞來源為Newtalk 新頭殼