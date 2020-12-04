猴硐土石崩塌「離區間車僅30公尺」 台鐵樹林－花蓮停駛
猴硐土石崩塌「離區間車僅30公尺」 台鐵樹林－花蓮停駛
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-04 16:10:34｜update2020-12-04 16:39:43
台鐵瑞芳至猴硐間因連日豪雨造成邊坡滑動，今（ 4 ）日又發生大規模土石崩落，導致東西正線路線不通，樹林至宜蘭間對號車停駛，花東列車往北僅行駛至宜蘭站。台鐵宜蘭工務段長李建勳表示，今日上午事發前有兩列區間車準備通過，監測人員發現後要求列車緊急停車，過沒多久就發生土石崩落，地點距離列車僅 30 公尺，幸好沒有釀災。
台鐵宜蘭工務段長李建勳表示，瑞芳至猴硐間 11 月 30 日因連續豪雨造成邊坡滑動，經搶修後於 12 月 3 日恢復通車，不料今日凌晨雨勢加劇，於 6 前許監測人員發現發現有土石鬆落跡象，要求當時準備通過的兩列區間車緊急停車，過沒多久就發生土石崩落，地點距離列車僅 30 公尺。台鐵表示，瑞芳至猴硐間事發地點處因連日豪雨發生邊坡滑動，造成東西正線路線不通，已成立局本部一級應變小組及宜蘭區應變小組因應，目前對號列車樹林－宜蘭間停駛，宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站，西部往東部跨線列車行駛至七堵站，東部往西部跨線列車另由七堵站特開；區間車部分，台北開往返宜蘭方向區間車行駛到瑞芳，宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。
台鐵已啟動瑞芳至猴硐間公路接駁，交通部也請公路客運業者協助加強台北至宜蘭間加開班車以疏運旅客。台鐵指出，對號列車延誤超過 45 分鐘，旅客可於 1 年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車 1 次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過 45 分鐘，旅客可於 1 年之內換搭乘同區間同等級車種列車 1 次，電子票證旅客可辦理 0 元解卡，定期票旅客可延長使用 1 天。