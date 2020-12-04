蘇貞昌強調信功是挺防非洲豬瘟　藍委：蔣萬安那時問萊豬

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蘇貞昌強調信功是挺防非洲豬瘟　藍委：蔣萬安那時問萊豬

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-12-04 16:11:44｜update2020-12-04 16:15:45

蘇貞昌、孔文吉
▲行政院長蘇貞昌在備詢時強調，絕對沒有指信功挺萊豬，當時都在講豬肉外銷、非洲豬瘟防疫，國民黨立委孔文吉則認為，當下蔣萬安都在問萊豬，蘇的說法會造人誤會。　（圖／翻攝國會直播）
針對行政院長蘇貞昌聲稱「信功挺政府」，國民黨團總召林為週、國民黨青年團今（4）日上午到中正一分局告發蘇貞昌散播假消息。下午蘇貞昌面對國民黨立委孔文吉質詢，再度強調「是說信功挺政府防疫非洲豬瘟」，孔則回蘇「可是那個時候蔣萬安在問你萊豬，當下那個氛圍會讓人以為你在指『信功挺萊豬』。」
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孔文吉質詢時，先是問內政部長徐國勇說「依法辦理」的意思，徐強調「依法辦理是警察辦案基本精神，信功也強調沒打臉行政院，消防檢查也是他們自己申請的，這些相關資料警察必須查證，才叫依法辦理。」
孔文吉再問蘇，「你當時說『國民黨中常委開的信功也很支持』，很多人吃過信功的豬肉。」蘇貞昌則回「意思是信功支持把台灣豬外銷。」孔再度確認，「所以你當時答覆蔣萬安，是說『信功支持賣到日本』，還是『信功支持萊豬』？」
蘇貞昌強調「這很清楚，好幾家媒體都有登，我沒講半個萊豬，是後來政治運作不好。」孔文吉則說「蔣萬安都在問萊豬，院長在那個氣氛下說『你們中常委支持』，會造成誤會啊！」
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